Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации принял решение расширить перечень населенных пунктов Донецкой области, из которых принудительно вывезут семьи с детьми. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По его словам, власти региона решили провести эвакуации принудительным способом детей из населенных пунктов, приближенных к линии разграничения на 10 километров. Среди них населенные пункты Селидовской, Кураховской и Ильиновской общин.

Танк, координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании 5 августа принял решение о вывозе семей с детьми из:

сел Мариновка, Михайловка, Лисовка и города Новогродовка Новогродовской общины,

сел Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселки Новоэкономическое Гродовской общины,

сел Константинопольское и Островское Кураховской общины.

Также было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей из города Селидово, который находится под ежедневными вражескими обстрелами.

До линии фронта осталось 8 километров. Поэтому пока есть время, должны обезопасить детей из этого населенного пункта - пояснил глава ОВА.

Филашкин пояснил, что все эвакуированные семьи доставят в эвакуационный хаб. Оттуда дальше-к местам временного проживания в Ровенской и Полтавской областях, а также в других регионах Украины.

Эвакуацию проводим бронированным транспортом силами подразделений полиции и ГСЧС - подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Напомним

Ранее в Донецкой области власти региона решили принудительно эвакуировать 744 детей с семьями из Гродовской и Новогродовской общин.

На Донеччині ухвалено рішення щодо евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів: список