Киев • УНН
Координационный штаб принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из дополнительных населенных пунктов Донетчины. Эвакуация проводится с территорий, приближенных к линии разграничения на 10 км, включая Селидово.
Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации принял решение расширить перечень населенных пунктов Донецкой области, из которых принудительно вывезут семьи с детьми. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По его словам, власти региона решили провести эвакуации принудительным способом детей из населенных пунктов, приближенных к линии разграничения на 10 километров. Среди них населенные пункты Селидовской, Кураховской и Ильиновской общин.
Танк, координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании 5 августа принял решение о вывозе семей с детьми из:
Также было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей из города Селидово, который находится под ежедневными вражескими обстрелами.
До линии фронта осталось 8 километров. Поэтому пока есть время, должны обезопасить детей из этого населенного пункта
Филашкин пояснил, что все эвакуированные семьи доставят в эвакуационный хаб. Оттуда дальше-к местам временного проживания в Ровенской и Полтавской областях, а также в других регионах Украины.
Эвакуацию проводим бронированным транспортом силами подразделений полиции и ГСЧС
Напомним
Ранее в Донецкой области власти региона решили принудительно эвакуировать 744 детей с семьями из Гродовской и Новогродовской общин.
На Донеччині ухвалено рішення щодо евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів: список 25 июня 2024, 10:48 • 54065 просмотров