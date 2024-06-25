В Донецкой области принято решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из ряда поселков Лиманской и Ильиновской громад. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По словам Филашкина, принудительную эвакуацию детей с их родителями проведут из поселка Дробышево Лиманской громады и сел Новая Полтавка, Новооленовка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области.

Решение направили на согласование с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

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Также, как рассказал глава ОВА, на заседании комиссии рассмотрели вопрос усиления мер по эвакуации из Торецкой громады. По словам Филашкина, ежедневно враг обстреливает громаду из всех видов вооружений, в том числе использует авиабомбы и беспилотники, находиться здесь крайне опасно.

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