Киев • УНН
В Донецкой области было принято решение о принудительной эвакуации детей с родителями из нескольких сел Лиманской и Ильиновской громад из-за постоянных вражеских обстрелов.
В Донецкой области принято решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из ряда поселков Лиманской и Ильиновской громад. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По словам Филашкина, принудительную эвакуацию детей с их родителями проведут из поселка Дробышево Лиманской громады и сел Новая Полтавка, Новооленовка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области.
Решение направили на согласование с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
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Также, как рассказал глава ОВА, на заседании комиссии рассмотрели вопрос усиления мер по эвакуации из Торецкой громады. По словам Филашкина, ежедневно враг обстреливает громаду из всех видов вооружений, в том числе использует авиабомбы и беспилотники, находиться здесь крайне опасно.
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