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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

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Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

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Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

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Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  256634 просмотра
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Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

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24 июня 2024, 03:03  •  110189 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  117388 просмотра
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23 июня 2024, 03:17  •  111310 просмотра
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Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
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Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00

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До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
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До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

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"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
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"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

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Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
24 июня 2024, 09:59  •  107976 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

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24 июня 2024, 08:40  •  104829 просмотра

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24 июня 2024, 08:23  •  100043 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

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24 июня 2024, 07:40  •  73714 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

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24 июня 2024, 07:25  •  49514 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

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Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

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