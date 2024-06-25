Киев • УНН
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате утреннего обстрела в Донецкой области 25 июня.
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов Донецкой области утром 25 июня, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Как рассказал Филашкин, в Золотой Ниве Великоновоселковской громады от артобстрела погибла женщина 1957 года рождения.
Также по Торецку россияне утром уже нанесли 6 авиаударов - ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Донецкой области: ранены железнодорожники, есть повреждения25 июня 2024, 07:37 • 18977 просмотров