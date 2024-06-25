Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов Донецкой области утром 25 июня, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Как рассказал Филашкин, в Золотой Ниве Великоновоселковской громады от артобстрела погибла женщина 1957 года рождения.

Также по Торецку россияне утром уже нанесли 6 авиаударов - ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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