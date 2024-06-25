Двое железнодорожников получили ранения, повреждены инфраструктура и подвижной состав в Покровске Донецкой области в результате вражеской атаки на железную дорогу 24 июня, несмотря на это, движение поездов продолжается по графику, сообщили во вторник в Укрзализныце, пишет УНН.

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"Железная дорога снова под вражеским обстрелом! Враг 24 июня атаковал железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. В результате вражеского обстрела ранены двое железнодорожников, повреждена инфраструктура и подвижной состав в Покровске", - сообщили в УЗ в Telegram.

Как отмечается, травмы средней тяжести получил машинист и лаборантка. "Сотрудникам оказана необходимая медицинская помощь, они находятся в больнице, состояние стабильное", - указали в компании.

Кроме того, по данным УЗ, в результате обстрела повреждены административные здания, контактная сеть, пути, устройства сигнализации и связи и маневровый локомотив.

"Несмотря на вражеские обстрелы, продолжаем движение по графику", - отметили в УЗ.

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