Ворог атакував залізничну інфраструктуру Донеччини: поранено залізничників, є пошкодження
Київ • УНН
Двоє залізничників отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську Донецької області внаслідок ворожих обстрілів 24 червня, незважаючи на це, рух поїздів продовжується за графіком.
Двоє залізничників отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську Донецької області внаслідок ворожої атаки на залізницю 24 червня, попри це, рух поїздів продовжується за графіком, повідомили у вівторок в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Залізниця знов під ворожим обстрілом! Ворог 24 червня атакував залізничну інфраструктуру Донеччини. Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську", - повідомили в УЗ у Telegram.
Як зазначається, травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. "Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний", - вказали у компанії.
Окрім того, за даними УЗ, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та зв'язку і маневровий локомотив.
"Попри ворожі обстріли продовжуємо рух за графіком!" - наголосили в УЗ.
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