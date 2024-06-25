росіяни вранці вдарили КАБом по Кураховому на Донеччині: є поранені
Київ • УНН
Вранці росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню Курахове в Донецькій області, поранивши двох мирних жителів і пошкодивши чотири житлові будинки.
Армія рф вранці 25 червня завдала удару КАБорм по Кураховому Донецької області, унаслідок чого поранення отримали двоє мирних жителів, є пошкодження 4 багатоквартирних будинків. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
"Сьогодні о 5:30 росія вдарила КАБом по Кураховому, поранень зазнали двоє цивільних осіб, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки", - розповіли в поліції,
Минулої доби поліцейські зафіксували 2166 ворожих ударів по Донеччині. Армія рф накрила вогнем 10 населених пунктів: міста Дружківка, Залізне, Курахове, Покровськ, Торецьк, селища Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Дальнє, Миколаївка, Михайлівка.
По Покровську росіяни вдарили двома ракетами із ОТРК "Іскандер-М" - вбили 5 цивільних осіб. Ще 38 мирних жителів постраждали, зокрема четверо дітей – 12-річний хлопчик і три дівчинки 9, 11 та 13 років. Пошкоджено 19 приватних осель, критична інфраструктура, автотранспорт.
На Курахове ворог скинув дві авіабомби "КАБ-250" - одна людина загинула та одна зазнала травм.
Торецьк окупанти атакували трьома бомбами "КАБ-250" та артилерією – є вбита та поранена цивільні особи. Пошкоджено 2 адмінбудівлі, 4 багатоквартирних і 5 приватних будинків.
На Дружківку російські терористи скерували дві ракети із ОТРК "Іскандер-М" - поранили трьох мешканців, серед них – дитина 16 років. Пошкоджено 6 приватних осель, підприємство, магазин, цивільні авто, об’єкт життєзабезпечення.
У Великій Новосілці внаслідок авіаудару двома бомбами "КАБ-250" поранено жінку, пошкоджено 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки.
У Залізному поранено двох мешканців, ще одного – в Миколаївці внаслідок удару дроном.
Двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН" загарбники вгатили по Михайлівці – пошкодили 15 приватних осель.