Армия рф утром 25 июня нанесла удар КАБорм по Курахово Донецкой области, в результате чего ранения получили двое мирных жителей, есть повреждения 4 многоквартирных домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

"Сегодня в 5:30 россия ударила КАБом по Курахово, ранения получили двое гражданских лиц, повреждены 4 многоквартирных дома", - рассказали в полиции,

За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 2166 вражеских ударов по Донецкой области. Армия рф накрыла огнем 10 населенных пунктов: города Дружковка, Железное, Курахово, Покровск, Торецк, поселки Великая Новоселка, Нью-Йорк, села Дальнее, Николаевка, Михайловка.

По Покровску россияне ударили двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М" - убили 5 гражданских лиц. Еще 38 мирных жителей пострадали, в том числе четверо детей - 12-летний мальчик и три девочки 9, 11 и 13 лет. Повреждены 19 частных домов, критическая инфраструктура, автотранспорт.

На Курахово враг сбросил две авиабомбы "КАБ-250" - один человек погиб и один получил травмы.

Торецк оккупанты атаковали тремя бомбами "КАБ-250" и артиллерией - есть убитые и раненые гражданские лица. Повреждены 2 админздания, 4 многоквартирных и 5 частных домов.

На Дружковку российские террористы направили две ракеты из ОТРК "Искандер-М" - ранили трех жителей, среди них - ребенок 16 лет. Повреждены 6 частных домов, предприятие, магазин, гражданские авто, объект жизнеобеспечения.

В Великой Новоселке в результате авиаудара двумя бомбами "КАБ-250" ранена женщина, повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома.

В Железном ранены двое жителей, еще один - в Николаевке в результате удара дроном.

Двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН" захватчики вколотили по Михайловке - повредили 15 частных домов.