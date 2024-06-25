Внаслідок ранкових ударів рф по Донеччині є загиблий та 4 поранених
Київ • УНН
Одна людина загинула і четверо отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу в Донецькій області 25 червня.
Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок обстрілів Донецької області вранці 25 червня, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Як розповів Філашкін, у Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.
Також по Торецьку росіяни зранку вже завдали 6 авіаударів — поранили 4 людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню.
Ворог атакував залізничну інфраструктуру Донеччини: поранено залізничників, є пошкодження25.06.24, 10:37 • 23949 переглядiв