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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Торецке могут объявить принудительную эвакуацию

В Торецке могут объявить принудительную эвакуацию

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 03:19  •  7046 просмотра

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Из-за присутствия оккупантов вблизи Торецка может быть объявлена принудительная эвакуация города, в котором остается около 5500 человек, поскольку жители продолжают выезжать ежедневно.

Руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что из-за пребывания оккупантов вблизи Торецка, в городе могут объявить принудительную эвакуацию.  Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

Указано, что соответствующее решение будут рассматривать на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится во вторник, 25 июня.

Впрочем, по словам Филашкина, люди уже эвакуируются из Торецка: позавчера там находились около 6 тысяч человек, сейчас - 5,5 тысяч.

С каждым днем люди из Торецка выезжают. То же касается Лимана, Очеретинской громады и города Красногоровка. В области продолжается обязательная эвакуация населения, а принудительная эвакуация продолжается в тех городах, которые находятся на линии фронта

рассказал глава области.

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