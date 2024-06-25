В Торецке могут объявить принудительную эвакуацию
Киев • УНН
Из-за присутствия оккупантов вблизи Торецка может быть объявлена принудительная эвакуация города, в котором остается около 5500 человек, поскольку жители продолжают выезжать ежедневно.
Руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что из-за пребывания оккупантов вблизи Торецка, в городе могут объявить принудительную эвакуацию. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет Суспільне, передает УНН.
Детали
Указано, что соответствующее решение будут рассматривать на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится во вторник, 25 июня.
Впрочем, по словам Филашкина, люди уже эвакуируются из Торецка: позавчера там находились около 6 тысяч человек, сейчас - 5,5 тысяч.
С каждым днем люди из Торецка выезжают. То же касается Лимана, Очеретинской громады и города Красногоровка. В области продолжается обязательная эвакуация населения, а принудительная эвакуация продолжается в тех городах, которые находятся на линии фронта
Военные активно пользуются роботом Воля-Е для эвакуации раненых с поля боя: Федоров показал разработку21 июня 2024, 14:19 • 24434 просмотра