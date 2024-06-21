Робот-логист Воля-Е помог эвакуировать сотню раненых солдат с поля боя, спасая множество жизней, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

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"Робот-логист Воля-Е спас сотню раненых военных. Для эвакуации раненого с поля боя требуется не менее 2 человек, чтобы элементарно поднять носилки. Пока военные спасают собрата, за ними может следить вражеский дрон и наводить огонь. Это опасно. Робот-логист Воля-Е от участников кластера Brave1 помогает эвакуировать раненых и сохранять жизнь", - указал Федоров в Telegram.

"Военные уже активно им пользуются, и в целом благодаря работе военные одной из бригад эвакуировали более сотни раненых и погибших, многие из которых было невозможно вывезти другим способом. Например, в конце прошлого года в течение недели боев на Донецком направлении робот Воля-Е эвакуировал около 20 раненых военных", - рассказал Федоров.

По его словам, оператор управляет роботом дистанционно, находясь в безопасности, на расстоянии до трех километров. Он ездит на гусеницах, компактный и не тяжелый, разгоняется до максимальной скорости 12 км/ч. При этом его легко перевозить - в багажнике внедорожника.

"Кроме эвакуации бойцов, робот подвозит боеприпасы весом до 150 кг. А еще это один из роботов, на которые собирает UNITED 24. Донатьте, чтобы у бойцов было больше технологий, которые спасают жизни", - отметил Федоров.

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