Військові активно користуються роботом Воля-Е для евакуації поранених з поля бою: Федоров показав розробку
Київ • УНН
Робот-логіст Воля-Е допоміг евакуювати сотню поранених солдатів з полів битв, рятуючи безліч життів, які неможливо було б врятувати іншим способом.
Робот-логіст Воля-Е допоміг евакуювати сотню поранених солдатів з поля бою, рятуючи безліч життів, повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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"Робот-логіст Воля-Е врятував сотню поранених військових. Для евакуації пораненого з поля бою потрібно щонайменше 2 людини, щоб елементарно підняти ноші. Поки військові рятують побратима, за ними може стежити ворожий дрон і наводити вогонь. Це небезпечно. Робот-логіст Воля-Е від учасників кластера Brave1 допомагає евакуйовувати поранених і зберігати життя", - вказав Федоров у Telegram.
"Військові вже активно ним користуються, і загалом завдяки роботу військові однієї з бригад евакуювали понад сотню поранених та загиблих, багато з яких було неможливо вивезти іншим способом. Наприклад, наприкінці минулого року протягом тижня боїв на Донецькому напрямку робот Воля-Е евакуював близько 20 поранених військових", - розповів Федоров.
З його слів, оператор керує роботом дистанційно, перебуваючи в безпеці, на відстані до трьох кілометрів. Він їздить на гусениці, компактний і не важкий, розганяється до максимальної швидкості 12 км/год. При цьому його легко перевозити - у багажнику позашляховика.
"Крім евакуації бійців, робот підвозить боєприпаси вагою до 150 кг. А ще це один із роботів, на які збирає UNITED24. Донатьте, щоб у бійців було більше технологій, які рятують життя", - зазначив Федоров.
В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку людей з поля бою29.05.24, 16:51 • 17805 переглядiв