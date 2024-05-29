В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку людей з поля бою
Київ • УНН
Міністерство оборони України спільно з міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ протестували роботизоване обладнання українських виробників для медичної евакуації з поля бою.
Міністерство оборони України спільно з міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ провели демонстраційні випробування роботизованої техніки, призначеної для медичної евакуації з поля бою. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
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У демонстраційних випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, включаючи автомобільну техніку і наземні роботизовані платформи.
Захід відбувся із нагоди Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги, В ньому взяли участь представники Збройних сил України, командування Медичних сил, військові медики, представники посольств різних країн та журналісти.
Таким заходом хотіли привернути увагу до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.
Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у 2024 році.
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