В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку людей з поля бою

ukenru
10:47 • 25847 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 42194 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45353 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61617 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76301 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114461 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137664 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139721 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246562 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171318 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54767 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38712 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 18848 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41875 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30059 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246559 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364861 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379754 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294900 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62029 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78524 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89759 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171686 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174258 перегляди
Актуальне
В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку людей з поля бою

В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку людей з поля бою

Київ • УНН

 • 17805 перегляди

Міністерство оборони України спільно з міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ протестували роботизоване обладнання українських виробників для медичної евакуації з поля бою.

Міністерство оборони України спільно з міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ провели демонстраційні випробування роботизованої техніки, призначеної для медичної евакуації з поля бою. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони. 

Деталі

У демонстраційних випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, включаючи автомобільну техніку і наземні роботизовані платформи.

Захід відбувся із нагоди Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги, В ньому взяли участь представники Збройних сил України, командування Медичних сил, військові медики, представники посольств різних країн та журналісти.

Таким заходом хотіли привернути увагу до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї у 2024 році.

Нам потрібні безпілотні наземні машини для швидкої евакуації та підтримка партнерів для їх впровадження

- підкреслив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Міноборони Олександр Данилюк.

Український ОПК отримав перше замовлення від міжнародних партнерів на закупівлю зброї для Сил оборони - Камишін18.04.24, 15:59 • 43654 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаТехнології
ministerstvo-z-pytan-stratehichnykh-haluzei-promyslovosti-ukrainyМіністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83