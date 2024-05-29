В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ провели демонстрационные испытания роботизированной техники, предназначенной для медицинской эвакуации с поля боя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

В демонстрационных испытаниях приняли участие девять изделий от семерых украинских производителей, включая автомобильную технику и наземные роботизированные платформы.

Мероприятие состоялось по случаю Всемирного дня экстренной медицинской помощи, в нем приняли участие представители Вооруженных сил Украины, командование медицинских сил, военные медики, представители посольств разных стран и журналисты.

Им хотели привлечь внимание к теме медицинской эвакуации в зоне боевых действий и поощрения стран-партнеров к прямым контрактам с украинскими производителями в рамках проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Сейчас Минобороны и Минстратегпром сосредоточены на развитии систем, которые могут заменить человека на фронте. Средства стран-партнеров для закупки роботизированных систем привлекаются через проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которого-собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году.

Нам нужны беспилотные наземные машины для быстрой эвакуации и поддержка партнеров для их внедрения - подчеркнул заместитель директора Департамента здравоохранения Минобороны Александр Данилюк.

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