Украинский ОПК получил первый заказ от международных партнеров на закупку оружия для Сил обороны - Камышин

На днях Дания объявила о новом пакете помощи Украине, в который среди прочего заложено почти 30 миллионов долларов на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Вчера Дания приняла решение о новом пакете помощи Украине. Среди прочего в пакете заложено 200 млн датских крон ($28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей - заявил министр.

По его словам, это первое подобное решение. В то же время Камышин надеется, что международные партнеры возьмут это в качестве примера, поскольку Киев давно предлагает такой вариант поддержки.

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

Глава Минстратегпрома объяснил, что бюджета Украины уже не хватает, чтобы полностью покрыть возможные масштабы промышленности.

Способность украинского ОПК составляет около $20 млрд. При этом Украина имеет лишь $6 млрд на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые имеются в стране - потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные - рассказывает Александр Камышин.

Он подчеркнул, что Украина должна убедить партнеров в том, что можно покупать оружие для Сил обороны в самой Украине. Контракты для оборонной промышленности - это важный элемент экономической поддержки Украины

Так родился проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор - не по людям, а по целым нациям. Его цель - собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году. Сегодня мы имеем первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран. (...) В банке уже $28,5 млн из $10 млрд. Работаем дальше - резюмировал Камышин.

Контекст

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 295 миллионов евро, направленный на развитие морского потенциала Украины, закупку беспилотных летательных аппаратов и производство частей ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил о росте внутреннего военного производства в Украине. В частности, в этом месяце наша промышленность впервые произведет 10 САУ "Богдана".