За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  15910 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров
  •  29183 просмотра

План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  184802 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  220388 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  210405 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  219972 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  245936 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  231479 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  251081 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269012 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 10:39  •  10539 просмотра

Read in English

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.

В 2023 году украинская оборонная промышленность произвела втрое больше чем за 2022 год, возможности на 2024 год в 6 раз больше прошлого года.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время выступления на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Детали

В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше чем за 2022 год, способности на 2024 год в 6 раз больше прошлого года. На сегодня мы имеем около половины от этих возможностей законтрактованными на 2024 год. В целом "оборонка" - это 500 предприятий, которые работают над конструированием, производством, ремонтом и обслуживанием всего, что помогает нашим Силам обороны

- сказал Камышин. 

Он добавил, что сейчас в оборонном секторе работает около 100 государственных и 400 частных компаний, а также 300 тыс. конструкторов, ученых, рабочих работников. Кроме того, по его словам, в прошлом году удалось существенно нарастить производство боеприпасов, а также начали производиться новые позиции.

В этом году Украина будет продолжать наращивать производство припасов, включая артснаряды.

Дополнение

Удары по стратегическим объектам россии были нанесены дронами украинского производства. 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
oleksandr-kamyshynАлександр Камышин
ukrainaУкраина
За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін
In 2023, the Ukrainian defense industry produced three times more than in 2022 - Kamyshin
Новости по теме

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.

Война •   •  10539 просмотра
За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.

Политика •   •  9492 просмотра
Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского

В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров

Вице-премьер-министр Украины объявил, что в этом году Украина изготовит более 1 миллиона беспилотников FVP, а также другие типы БПЛА.

Война •   •  9796 просмотра
В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров

Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заявил, что Украина начнет активно использовать наземные беспилотники на поле боя в 2024 году.

Война •   •  11141 просмотра
Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин

Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX

Американские законодатели требуют, чтобы Илон Маск предоставил сеть спутниковой связи Starshield компании SpaceX оборонным силам США на Тайване после того, как он годами отказывался от бизнеса в этой стране из-за нежелания эскалации конфликтов.

Политика •   •  8990 просмотра
Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX

Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.

Общество •   •  9698 просмотра
Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за два года, с тех пор как россия начала полномасштабное вторжение, было зафиксировано более 110 000 вражеских обстрелов Украины.

Война •   •  11649 просмотра
С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД

Захватчики теряют около 60 % техники при попытках штурма на Луганщине - Лысогор

Российская армия понесла значительные потери - около 60% техники во время неудачных попыток штурма на Лиманско-Купянском направлении Луганской области.

Война •   •  11715 просмотра
Захватчики теряют около 60 % техники при попытках штурма на Луганщине - Лысогор

План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров

Министр обороны Украины заявил, что страна имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году.

Война •   •  29183 просмотра
План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров

Обстрел со стороны российских оккупантов: пострадало около 15 населенных пунктов Харьковщины, ранен 44-летний волонтер

Российские обстрелы повредили около 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранен 44-летний волонтер.

Война •   •  12545 просмотра
Обстрел со стороны российских оккупантов: пострадало около 15 населенных пунктов Харьковщины, ранен 44-летний волонтер