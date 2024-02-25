За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин
Киев • УНН
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.
В 2023 году украинская оборонная промышленность произвела втрое больше чем за 2022 год, возможности на 2024 год в 6 раз больше прошлого года.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время выступления на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.
Детали
В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше чем за 2022 год, способности на 2024 год в 6 раз больше прошлого года. На сегодня мы имеем около половины от этих возможностей законтрактованными на 2024 год. В целом "оборонка" - это 500 предприятий, которые работают над конструированием, производством, ремонтом и обслуживанием всего, что помогает нашим Силам обороны
Он добавил, что сейчас в оборонном секторе работает около 100 государственных и 400 частных компаний, а также 300 тыс. конструкторов, ученых, рабочих работников. Кроме того, по его словам, в прошлом году удалось существенно нарастить производство боеприпасов, а также начали производиться новые позиции.
В этом году Украина будет продолжать наращивать производство припасов, включая артснаряды.
Дополнение
Удары по стратегическим объектам россии были нанесены дронами украинского производства. 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны.
За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.
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