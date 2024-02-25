За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін
Київ • УНН
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше продукції, ніж у 2022 році, і має потенціал на 2024 рік, який у 6 разів перевищує минулорічний показник.
У 2023 році українська оборонна промисловість виробила втричі більше ніж за 2022 рік, спроможності на 2024 рік в 6 разів більші за минулий рік.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Деталі
Минулого року наша оборонка виробила втричі більше ніж за 2022 рік, спроможності на 2024 рік в 6 разів більші за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини від цих спроможностей законтрактованими на 2024 рік. Загалом "оборонка" - це 500 підприємств, які працюють над конструюванням, виробництвом, ремонтом і обслуговування всього, що допомагає нашим Силам оборони
Він додав, що наразі в оборонному секторі працює близько 100 державних та 400 приватних компаній, а також 300 тис. конструкторів, науковців, робітничих працівників. Окрім того, за його словами, минулого року вдалося суттєво наростити виробництво боєприпасів, а також почали вироблятися нові позиції.
У цьому році Україна продовжуватиме нарощувати виробництво припасів, включаючи артснаряди.
Доповнення
Удари по стратегічним об'єктам росії були нанесені дронами українського виробництва. 2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони.