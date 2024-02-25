За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін

У 2023 році українська оборонна промисловість виробила втричі більше ніж за 2022 рік, спроможності на 2024 рік в 6 разів більші за минулий рік.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

Деталі

Минулого року наша оборонка виробила втричі більше ніж за 2022 рік, спроможності на 2024 рік в 6 разів більші за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини від цих спроможностей законтрактованими на 2024 рік. Загалом "оборонка" - це 500 підприємств, які працюють над конструюванням, виробництвом, ремонтом і обслуговування всього, що допомагає нашим Силам оборони