Удари по стратегічних об’єктах в глибині росії робилися дронами українського виробництва - Камишін

Удари по стратегічним об'єктам росії були нанесені дронами українського виробництва. 2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

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Окремо хочу зазначити, що наші Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибині росії, виробленим в Україні озброєнням. Минулого року ми побачили в дії повітряні і морські дрони. Цей рік буде роком, коли ви почуєте про наземні системи, роботизовані системи