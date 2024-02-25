Удари по стратегічних об’єктах в глибині росії робилися дронами українського виробництва - Камишін
Київ • УНН
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України заявив, що Україна почне активно використовувати наземні безпілотники на полі бою у 2024 році.
Удари по стратегічним об'єктам росії були нанесені дронами українського виробництва. 2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Деталі
Окремо хочу зазначити, що наші Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибині росії, виробленим в Україні озброєнням. Минулого року ми побачили в дії повітряні і морські дрони. Цей рік буде роком, коли ви почуєте про наземні системи, роботизовані системи
Камишін також розповів, що Україна знайшла можливість разом з партнерами виробляти гібридне ППО.
Це старі радянські системи і західні ракети. Це різні гібридні моделі, які дозволяють нам на полі бою мати рішення, які працюють. У нас є спроможність виробляти спільно з нашими партнерами декілька позицій: це збирання БМП та БТР з німецькою компанією Rheinmetall та виробництво легкої гаубиці разом з британськими партнерами
Доповнення
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має потужний план прориву на фронті у 2024 році, що дозволить досягти мети.