Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин

Удары по стратегическим объектам россии были нанесены дронами украинского производства. 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время выступления на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Детали

Отдельно хочу отметить, что наши Силы обороны начали работать по стратегическим целям в глубине россии, произведенным в Украине вооружением. В прошлом году мы увидели в действии воздушные и морские дроны. Этот год будет годом, когда вы услышите о наземных системах, роботизированных системах - сказал Камышин

Камышин также рассказал, что Украина нашла возможность вместе с партнерами производить гибридное ПВО.

Это старые советские системы и западные ракеты. Это различные гибридные модели, которые позволяют нам на поле боя иметь решения, которые работают. У нас есть возможность производить совместно с нашими партнерами несколько позиций: это сборка БМП и БТР с немецкой компанией Rheinmetall и производство легкой гаубицы вместе с британскими партнерами - добавил министр.

Дополнение

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году, что позволит достичь цели.