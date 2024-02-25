План-2024 для прориву на фронті вже є - Умєров
Київ • УНН
Міністр оборони України заявив, що країна має потужний план прориву на фронті у 2024 році.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має потужний план прориву на фронті у 2024 році, що дозволить досягти мети. Про Умєров заявив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний. Він дає не тільки надію, але і дасть результати у 2024 році. Тому ми працюємо разом з усіма складовими Сил безпеки і оборони для того, щоб досягти мети
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Міністр також повідомив, що наразі в Україні обладнали "вже більше декілька тисяч опорних пунктів, вогневих позицій".
"Ми координуємо роботу зі спорудження фортифікацій. Є спільна група з іншими міністерствами. Зараз ми обладнали вже більше декілька тисяч опорних пунктів, вогневих позицій", - сказав Умєров.
Міністр заявив, що робота з будівництва фортифікацій триває і надалі.
Нагадаємо
Аби посили обороноздатність держави, цьогоріч уряд виділив з резервного фонду додаткові майже 2,5 мільярди гривень на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.