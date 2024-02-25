План-2024 для прориву на фронті вже є - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має потужний план прориву на фронті у 2024 році, що дозволить досягти мети. Про Умєров заявив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний. Він дає не тільки надію, але і дасть результати у 2024 році. Тому ми працюємо разом з усіма складовими Сил безпеки і оборони для того, щоб досягти мети