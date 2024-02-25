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План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров

План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 09:49  •  5131 просмотра

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Министр обороны Украины заявил, что страна имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году, что позволит достичь цели. Об Умеров заявил во время выступления на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный. Он дает не только надежду, но и даст результаты в 2024 году. Поэтому мы работаем вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны для того, чтобы достичь цели

- сказал Умеров.

Детали

Министр также сообщил, что сейчас в Украине оборудовали "уже более несколько тысяч опорных пунктов, огневых позиций". 

"Мы координируем работу по сооружению фортификаций. Есть совместная группа с другими министерствами. Сейчас мы оборудовали уже более несколько тысяч опорных пунктов, огневых позиций", - сказал Умеров.

Министр заявил, что работа по строительству фортификаций продолжается и в дальнейшем.

Напомним

Чтобы усилить обороноспособность государства, в этом году правительство выделило из резервного фонда дополнительные почти 2,5 миллиарда гривен на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Павел Башинский

Павел Башинский

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