План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров
Киев • УНН
Министр обороны Украины заявил, что страна имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году, что позволит достичь цели. Об Умеров заявил во время выступления на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.
Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный. Он дает не только надежду, но и даст результаты в 2024 году. Поэтому мы работаем вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны для того, чтобы достичь цели
Детали
Министр также сообщил, что сейчас в Украине оборудовали "уже более несколько тысяч опорных пунктов, огневых позиций".
"Мы координируем работу по сооружению фортификаций. Есть совместная группа с другими министерствами. Сейчас мы оборудовали уже более несколько тысяч опорных пунктов, огневых позиций", - сказал Умеров.
Министр заявил, что работа по строительству фортификаций продолжается и в дальнейшем.
Напомним
Чтобы усилить обороноспособность государства, в этом году правительство выделило из резервного фонда дополнительные почти 2,5 миллиарда гривен на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.
План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров
Министр обороны Украины заявил, что страна имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году.
Обстрел со стороны российских оккупантов: пострадало около 15 населенных пунктов Харьковщины, ранен 44-летний волонтер
Российские обстрелы повредили около 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранен 44-летний волонтер.
В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики
В начале следующей недели в Украине будет преимущественно сухая погода, лишь 26 февраля в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, температура воздуха местами поднимется до 16°C.
Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников
Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.
Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и Министр обороны посетили командные пункты воинских частей в зоне боевых действий и выслушали доклады о сложной обстановке и продолжающихся вражеских обстрелах.
Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, другой дрон оккупантов повредил здание
Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, а другой российский беспилотник повредил здание в Никопольском районе.
Армия рф попала в железнодорожный вокзал в Константиновке, ранен человек - полиция
Российская армия выпустила ракеты по железнодорожному вокзалу в Константиновке, ранив одного человека и повредив инфраструктуру - церковь, жилые дома и школы.
В течение суток российская армия осуществила 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области
Российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 34 взрыва.
Критических ситуаций в Купянске пока нет, в громаде остается более 10 тыс. человек - военная администрация
Более 10 тысяч человек остаются в громаде Купянска, где, по данным военной администрации, пока нет критических ситуаций с электро-, водо- и газоснабжением.
На Николаевщине обесточены пять населенных пунктов в результате российского обстрела
Пять населенных пунктов в Николаевской области остались без света после того, как российский беспилотник повредил линию электропередач.