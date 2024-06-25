На Донеччині ухвалено рішення щодо евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів: список
Київ • УНН
У Донецькій області було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з батьками з кількох сіл Лиманської та Іллінівської громад через постійні ворожі обстріли.
В Донецькій області ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з низки селищ Лиманської та Іллінівської громад. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За словами Філашкіна, примусову евакуацію дітей з їх батьками проведуть з селища Дробишеве Лиманської громади та сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області.
Рішення направили на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
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Також, як розповів голова ОВА, на засіданні комісії розглянули питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади. За словами Філашкіна, щодня ворог обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, знаходитись тут вкрай небезпечно.
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