Ситуация в Покровской агломерации: враг активизировал БПЛА и авиаудары, в Мирнограде продолжаются стрелковые бои

По состоянию на 27 января в Покровской агломерации продолжаются бои, противник наращивает технику и личный состав, активнее применяет беспилотники и тактическую авиацию. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, пишет УНН.

Для дальнейшего штурма "верхнего" Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки. Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" блокируем противника по линии "восточные окраины Мирнограда — Красный Лиман — Родинское - говорится в сообщении.

В Покровске враг сконцентрировал главные усилия на оккупации Гришино. Противник, используя неблагоприятные погодные условия, накапливает легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города.

В дальнейшем враг пытается продвигаться в сторону Гришино несколькими маршрутами.

Так, на днях группа россиян сумела просочиться в Гришино. Но слаженными действиями наши защитники уничтожили противника.

В целом в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом БПЛА различных видов. Враг активнее запускает "Молнии" как дрон-матку, несущие на своем борту от двух FPV и в дальнейшем наносят по цели тройной удар.

Фиксируются случаи использования дронов на оптоволокне, которые достигают более 20 км вглубь нашей обороны.

Также возрастает количество вражеских ударов тактической авиацией. За прошедшую неделю противник сбросил на Покровскую агломерацию почти 360 авиабомб, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю.

