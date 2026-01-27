Ситуация в Покровской агломерации: враг активизировал БПЛА и авиаудары, в Мирнограде продолжаются стрелковые бои

$43.130.01
11:34 • 1310 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 9716 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 10707 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 13497 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 29444 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 77189 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 45387 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48636 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40516 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66589 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 36878 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 11768 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 5048 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 21906 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 7614 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 530 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 1312 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 9716 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 39259 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 77190 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Элина Свитолина
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Село
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 50 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 21875 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 21500 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 22042 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 24845 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Ситуация в Покровской агломерации: враг активизировал БПЛА и авиаудары, в Мирнограде продолжаются стрелковые бои

Киев • УНН

 • 852 просмотра

На 27 января в Покровской агломерации продолжаются бои, противник наращивает технику и личный состав. Враг активнее применяет беспилотники и тактическую авиацию, сбросив почти 360 авиабомб за неделю.

Ситуация в Покровской агломерации: враг активизировал БПЛА и авиаудары, в Мирнограде продолжаются стрелковые бои

По состоянию на 27 января в Покровской агломерации продолжаются бои, противник наращивает технику и личный состав, активнее применяет беспилотники и тактическую авиацию. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, пишет УНН.

Для дальнейшего штурма "верхнего" Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки. Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" блокируем противника по линии "восточные окраины Мирнограда — Красный Лиман — Родинское

- говорится в сообщении.

В Покровске враг сконцентрировал главные усилия на оккупации Гришино. Противник, используя неблагоприятные погодные условия, накапливает легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города.

В дальнейшем враг пытается продвигаться в сторону Гришино несколькими маршрутами.

Так, на днях группа россиян сумела просочиться в Гришино. Но слаженными действиями наши защитники уничтожили противника.

В целом в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом БПЛА различных видов. Враг активнее запускает "Молнии" как дрон-матку, несущие на своем борту от двух FPV и в дальнейшем наносят по цели тройной удар.

Фиксируются случаи использования дронов на оптоволокне, которые достигают более 20 км вглубь нашей обороны.

Также возрастает количество вражеских ударов тактической авиацией. За прошедшую неделю противник сбросил на Покровскую агломерацию почти 360 авиабомб, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю.

Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиян27.01.26, 11:41 • 3080 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Национальная гвардия Украины
Новогродовка
Мирноград