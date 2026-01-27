Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиян
Киев • УНН
Минобороны РФ сообщило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки. Украинский OSINT-проект DeepStateMapLive и ЦПД СНБО опровергли эти заявления.
российское министерство обороны сообщило о захвате Купянска-Узлового в Харьковской области и населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области. Однако украинский OSINT-проект DeepStateMapLive это опровергает, сообщает УНН.
Подробности
Во вторник, 27 января, минобороны страны-агрессора сообщило о захвате (в российской пропаганде - "освобождении" - ред) населенных пунктов Купянск-Узловой и Новояковлевка.
Но на самом деле ни Купянск, ни Купянск-Узловой россияне не контролируют. Об этом заявил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
Согласно картам DeepState, россиян нет в Купянске-Узловом.
В Купянске завершается зачистка их недобитков. Но у герасимова (начальнику генштаба российской армии - ред) приносят путину на бумажке ложь о "контроле Купянска" и уже даже "Узлового"
Он добавил: главная цель россиян - показать внутри страны-агрессора, а также на Западе, "прорывы на фронте", которых нет.
Подобная ситуация наблюдается и в населенном пункте Новояковлевка Запорожской области, хотя населенный пункт Лукьяновское, который расположен неподалеку, частично находится в "серой зоне".
Напомним
В ночь на 27 января россияне атаковали Украину 165 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 135 вражеских дронов.