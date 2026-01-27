Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиян

Фото: DeepState

российское министерство обороны сообщило о захвате Купянска-Узлового в Харьковской области и населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области. Однако украинский OSINT-проект DeepStateMapLive это опровергает, сообщает УНН.

Подробности

Во вторник, 27 января, минобороны страны-агрессора сообщило о захвате (в российской пропаганде - "освобождении" - ред) населенных пунктов Купянск-Узловой и Новояковлевка.

Но на самом деле ни Купянск, ни Купянск-Узловой россияне не контролируют. Об этом заявил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Согласно картам DeepState, россиян нет в Купянске-Узловом.

В Купянске завершается зачистка их недобитков. Но у герасимова (начальнику генштаба российской армии - ред) приносят путину на бумажке ложь о "контроле Купянска" и уже даже "Узлового" - заявил Коваленко.

Он добавил: главная цель россиян - показать внутри страны-агрессора, а также на Западе, "прорывы на фронте", которых нет.

Подобная ситуация наблюдается и в населенном пункте Новояковлевка Запорожской области, хотя населенный пункт Лукьяновское, который расположен неподалеку, частично находится в "серой зоне".

Напомним

