08:29 • 2526 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 6692 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 24432 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 68533 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 42122 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 46671 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 39495 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 62605 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30197 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 67765 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзивы
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиян

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Минобороны РФ сообщило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки. Украинский OSINT-проект DeepStateMapLive и ЦПД СНБО опровергли эти заявления.

Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиян
Фото: DeepState

российское министерство обороны сообщило о захвате Купянска-Узлового в Харьковской области и населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области. Однако украинский OSINT-проект DeepStateMapLive это опровергает, сообщает УНН.

Подробности

Во вторник, 27 января, минобороны страны-агрессора сообщило о захвате (в российской пропаганде - "освобождении" - ред) населенных пунктов Купянск-Узловой и Новояковлевка.

Но на самом деле ни Купянск, ни Купянск-Узловой россияне не контролируют. Об этом заявил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Согласно картам DeepState, россиян нет в Купянске-Узловом.

В Купянске завершается зачистка их недобитков. Но у герасимова (начальнику генштаба российской армии - ред) приносят путину на бумажке ложь о "контроле Купянска" и уже даже "Узлового"

- заявил Коваленко.

Он добавил: главная цель россиян - показать внутри страны-агрессора, а также на Западе, "прорывы на фронте", которых нет.

Подобная ситуация наблюдается и в населенном пункте Новояковлевка Запорожской области, хотя населенный пункт Лукьяновское, который расположен неподалеку, частично находится в "серой зоне".

Напомним

В ночь на 27 января россияне атаковали Украину 165 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 135 вражеских дронов.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Харьковская область
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Купянск