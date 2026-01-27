135 зі 165 дронів знешкодили над Україною під час атаки рф

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 січня, 17:23 • 16643 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 46367 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 30877 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 36743 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 32324 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 49906 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 27959 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 57983 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23219 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42693 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
100%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"26 січня, 20:58 • 15866 перегляди
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум26 січня, 21:05 • 14955 перегляди
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ26 січня, 21:41 • 15337 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 14534 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 20396 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 24243 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 46414 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 49937 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 58010 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 50479 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Сергій Лисак
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 15578 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 15506 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 16493 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 19703 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 38531 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

135 зі 165 дронів знешкодили над Україною під час атаки рф

Київ • УНН

 • 408 перегляди

росія вночі атакувала Україну 165 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 135 ворожих дронів.

135 зі 165 дронів знешкодили над Україною під час атаки рф

росія вночі вдарила по Україні 165 дронами, 135 з них збито або придушено, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 січня (з 18:00 26 січня) ворог атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Одесу зросла до 22 осіб27.01.26, 07:10 • 1718 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Крим
Україна