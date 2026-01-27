135 зі 165 дронів знешкодили над Україною під час атаки рф

росія вночі вдарила по Україні 165 дронами, 135 з них збито або придушено, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 січня (з 18:00 26 січня) ворог атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

