Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян

$43.130.01
51.060.41
ukenru
08:29 • 2516 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 6664 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 24419 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 68505 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 42112 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 46665 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 39491 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 62594 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30195 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 67754 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
96%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 11931 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 26779 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 31930 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 4958 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 17052 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 34765 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 68508 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 62595 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 67754 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 60003 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Каліфорнія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 19709 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 19351 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 19994 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 22924 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 41555 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Шахед-136

Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Міноборони рф повідомило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки. Український OSINT-проект DeepStateMapLive та ЦПД РНБО спростовували ці заяви.

Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян
Фото: DeepState

російське міністерство оборони повідомило про захоплення Куп’янську-Вузлового на Харківщині і населеного пункту Новояковлівка у Запорізькій області. Однак український OSINT-проект DeepStateMapLive це спростовує, повідомляє УНН.

Деталі

У вівторок, 27 січня, міноборони країни - агресора повідомило про захоплення (у російській пропаганді – "звільнення" - ред) населених пунктів Куп’янськ-Вузловий і Новояковлівка.

Але насправді ані Куп’янськ, ані Куп’янськ-Вузловий росіяни не контролюють. Про це заявив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Згідно карт DeepState, росіян нема у Куп’янську-Вузловому.

В Купʼянську завершується зачистка їх недобитків. Але в гєрасімова (начальника генштабу російської армії - ред) приносять путіну на папірчику брехню про "контроль Купʼянська" і вже навіть "Вузлового"

- заявив Коваленко.

Він додав: головна мета росіян - показати всередині країни-агресора, а також на Заході, "прориви на фронті", яких нема.

Подібна ситуація спостерігається і в населеному пункті Новояковлівка Запорізької області, хоча населений пункт Лук'янівське, який розташований неподалік, частково перебуває у "сірій зоні".

Нагадаємо

У ніч на 27 січня росіяни атакували Україну 165 ударними БПЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 135 ворожих дронів.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Харківська область
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Куп'янськ