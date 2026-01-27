Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки. Український OSINT-проект DeepStateMapLive та ЦПД РНБО спростовували ці заяви.
російське міністерство оборони повідомило про захоплення Куп’янську-Вузлового на Харківщині і населеного пункту Новояковлівка у Запорізькій області. Однак український OSINT-проект DeepStateMapLive це спростовує, повідомляє УНН.
Деталі
У вівторок, 27 січня, міноборони країни - агресора повідомило про захоплення (у російській пропаганді – "звільнення" - ред) населених пунктів Куп’янськ-Вузловий і Новояковлівка.
Але насправді ані Куп’янськ, ані Куп’янськ-Вузловий росіяни не контролюють. Про це заявив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
Згідно карт DeepState, росіян нема у Куп’янську-Вузловому.
В Купʼянську завершується зачистка їх недобитків. Але в гєрасімова (начальника генштабу російської армії - ред) приносять путіну на папірчику брехню про "контроль Купʼянська" і вже навіть "Вузлового"
Він додав: головна мета росіян - показати всередині країни-агресора, а також на Заході, "прориви на фронті", яких нема.
Подібна ситуація спостерігається і в населеному пункті Новояковлівка Запорізької області, хоча населений пункт Лук'янівське, який розташований неподалік, частково перебуває у "сірій зоні".
Нагадаємо
У ніч на 27 січня росіяни атакували Україну 165 ударними БПЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 135 ворожих дронів.