Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян

російське міністерство оборони повідомило про захоплення Куп’янську-Вузлового на Харківщині і населеного пункту Новояковлівка у Запорізькій області. Однак український OSINT-проект DeepStateMapLive це спростовує, повідомляє УНН.

У вівторок, 27 січня, міноборони країни - агресора повідомило про захоплення (у російській пропаганді – "звільнення" - ред) населених пунктів Куп’янськ-Вузловий і Новояковлівка.

Але насправді ані Куп’янськ, ані Куп’янськ-Вузловий росіяни не контролюють. Про це заявив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Згідно карт DeepState, росіян нема у Куп’янську-Вузловому.

В Купʼянську завершується зачистка їх недобитків. Але в гєрасімова (начальника генштабу російської армії - ред) приносять путіну на папірчику брехню про "контроль Купʼянська" і вже навіть "Вузлового"