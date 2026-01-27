$43.130.01
Ексклюзив
10:00 • 7342 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 9624 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 12643 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 28624 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 76047 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 44950 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48395 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40408 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66126 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30587 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ситуація у Покровській агломерації: ворог активізував БПЛА та авіаудари, у Мирнограді тривають стрілецькі бої

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На 27 січня у Покровській агломерації тривають бої, противник нарощує техніку та особовий склад. Ворог активніше застосовує безпілотники і тактичну авіацію, скинувши майже 360 авіабомб за тиждень.

Ситуація у Покровській агломерації: ворог активізував БПЛА та авіаудари, у Мирнограді тривають стрілецькі бої

Станом на 27 січня у Покровській агломерації тривають бої, противник нарощує техніку та особовий склад, активніше застосовує безпілотники і тактичну авіацію. Про це повідомляє  7 корпус ДШВ, пише УНН.

Для подальшого штурму „верхнього" Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки. У взаємодії із 1-м корпусом Нацгвардії „Азов" блокуємо противника по лінії „східні околиці Мирнограду — Красний Лиман — Родинське

- йдеться у повідомленні.

У Покровську ворог сконцентрував головні зусилля на окупації Гришиного. Противник, використовуючи несприятливі погодні умови, накопичує легку техніку та особовий склад у районі промзони на північному заході міста.

Надалі ворог намагається просуватися в бік Гришиного кількома маршрутами.

Так, днями група росіян зуміла просочитися в Гришине. Але злагодженими діями наші оборонці знищили противника.

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БПЛА різних видів. Ворог активніше запускає "Молнії" як дрон-матку, що несуть на своєму борту від двох FPV та надалі завдають по цілі потрійного удару.

Фіксуються випадки використання дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 км вглиб нашої оборони.

Також зростає кількість ворожих ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень противник скинув на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що на 20% більше за попередній тиждень.

Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян27.01.26, 11:41 • 2802 перегляди

