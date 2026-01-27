Ситуація у Покровській агломерації: ворог активізував БПЛА та авіаудари, у Мирнограді тривають стрілецькі бої

Станом на 27 січня у Покровській агломерації тривають бої, противник нарощує техніку та особовий склад, активніше застосовує безпілотники і тактичну авіацію. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, пише УНН.

Для подальшого штурму „верхнього" Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки. У взаємодії із 1-м корпусом Нацгвардії „Азов" блокуємо противника по лінії „східні околиці Мирнограду — Красний Лиман — Родинське - йдеться у повідомленні.

У Покровську ворог сконцентрував головні зусилля на окупації Гришиного. Противник, використовуючи несприятливі погодні умови, накопичує легку техніку та особовий склад у районі промзони на північному заході міста.

Надалі ворог намагається просуватися в бік Гришиного кількома маршрутами.

Так, днями група росіян зуміла просочитися в Гришине. Але злагодженими діями наші оборонці знищили противника.

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БПЛА різних видів. Ворог активніше запускає "Молнії" як дрон-матку, що несуть на своєму борту від двох FPV та надалі завдають по цілі потрійного удару.

Фіксуються випадки використання дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 км вглиб нашої оборони.

Також зростає кількість ворожих ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень противник скинув на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що на 20% більше за попередній тиждень.

