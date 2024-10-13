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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нелегальные терминалы Starlink помогают россии в войне против Украины - The Washington Post

Нелегальные терминалы Starlink помогают россии в войне против Украины - The Washington Post

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 23:22  •  1358 просмотра

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российские военные массово применяют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения координации атак на украинские позиции. Это помогло рф сократить технологический разрыв.

российские военные массово используют нелегально полученные терминалы для улучшения координации во время нападений, для повышения эффективности ударов беспилотниками и артиллерией по украинским войскам. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что терминалы, которые позволяют командирам наблюдать за полем боя с помощью дронов и обеспечивают безопасную связь между солдатами, подпадают под действие санкций, запрещающих поставки москве американских электронных устройств. Однако существует черный рынок, через который россияне получают терминалы Starlink. Их распространение - важный фактор их недавних успехов в ходе наступления на Донбассе.

Украинские офицеры из подразделений в Донецкой области рассказывают, что россия сократила технологический разрыв, сделав свои силы более сплоченными, увеличив количество и точность атак.

Все это вызывает недовольство Киева Илоном Маском - переменчивым руководителем компании SpaceX, которой принадлежит технология Starlink. Украинские военные прямо критикуют предпринимателя за то, что тот не принял достаточных мер, чтобы прекратить незаконное использование технологии, утверждая, что Маск, похоже, благосклонно относится к рф.

По словам украинских солдат, теперь россияне стали зеркально отражать действия Украины, используя Starlink аналогичным образом.

Даст возможность летать до 2 тыс. км: россияне установили на Shahed-136 терминал Starlink25 сентября 2024, 16:31 • 25382 просмотра

Киев и Вашингтон сталкиваются с трудностями в решении проблемы использования Россией Starlink, говорят аналитики, особенно в свете успеха москвы в обходе санкций и технической сложности отказа в доступе к сети Starlink без ущерба для украинских войск.

Терминалы Starlink появлялись на российских позициях весь год, но только в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым. Россияне начали их использовать для координации наступлений. Украинские военные, которые управляют разведывательными дронами под Новогродовкой, к юго-востоку от стратегически важного Покровска, рассказали, что заметили Starlink на российских позициях в прошлом месяце.

️Starlink может отключать отдельные терминалы по их идентификационным номерам, так и блокировать зоны приема сигнала - это называется "геозонированием". При этом источник в Starlink утверждает, что компания технически способна определять расположение активных терминалов по их сигналам со спутников, но на практике обнаружить пользователя на переднем крае зоны боевых действий, где действуют украинские и российские войска, бывает непросто.

Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Маск - Сикорский10 октября 2024, 20:26 • 47390 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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