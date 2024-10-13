Нелегальні термінали Starlink допомагають росії у війні проти України - The Washington Post
Київ • УНН
російські військові масово застосовують незаконно отримані термінали Starlink для покращення координації атак на українські позиції. Це допомогло рф скоротити технологічний розрив.
російські військові масово використовують нелегально отримані термінали для поліпшення координації під час нападів, для підвищення ефективності ударів безпілотниками та артилерією по українських військах. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.
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Зазначається, що термінали, які дозволяють командирам спостерігати за полем бою за допомогою дронів та забезпечують безпечний зв’язок між солдатами, підпадають під дію санкцій, що забороняють постачання москві американських електронних пристроїв. Проте існує чорний ринок, через який росіяни отримують термінали Starlink. Їхнє поширення - важливий чинник їхніх нещодавніх успіхів у ході наступу на Донбасі.
Українські офіцери з підрозділів у Донецькій області розповідають, що росія скоротила технологічний розрив, зробивши свої сили згуртованішими, збільшивши кількість та точність атак.
Все це викликає невдоволення Києва Ілоном Маском - мінливим керівником компанії SpaceX, якій належить технологія Starlink. Українські військові прямо критикують підприємця за те, що той не вжив достатніх заходів, щоб припинити незаконне використання технології, стверджуючи, що Маск, схоже, прихильно ставиться до рф.
За словами українських солдатів, тепер росіяни стали дзеркально відображати дії України, використовуючи Starlink аналогічним чином.
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Київ та Вашингтон стикаються з труднощами у вирішенні проблеми використання росією Starlink, кажуть аналітики, особливо у світлі успіху москви в обході санкцій та технічної складності відмови у доступі до мережі Starlink без шкоди для українських військ.
Термінали Starlink з’являлись на російських позиціях весь рік, але тільки в останні кілька місяців їх вплив став по-справжньому відчутним. росіяни почали їх використовувати для координації наступів. Українські військові, які управляють розвідувальними дронами під Новогродівкою, на південний схід від стратегічно важливого Покровська, розповіли, що помітили Starlink на російських позиціях минулого місяця.
️Starlink може відключати окремі термінали за їх ідентифікаційними номерами, так і блокувати зони прийому сигналу - це називається "геозонуванням". При цьому джерело в Starlink стверджує, що компанія технічно здатна визначати розташування активних терміналів за їх сигналами з супутників, але на практиці виявити користувача на передньому краї зони бойових дій, де діють українські та російські війська, буває непросто.
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