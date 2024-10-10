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Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Маск - Сікорський

Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Маск - Сікорський

Київ • УНН

 • 50429 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що термінали Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Ілон Маск. Варшава планує продовжувати фінансування їх закупівлі для України.

Термінали Starlink для України фінансує лише Польща, а не Ілон Маск. Про це  заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в четвер під час прес-конференції, повідомляє Польське радіо, пише УНН.

Деталі

За його словами, лише Польща, а не Ілон Маск, спонсорує модулі Starlink в Україні. Він також заявив, що Варшава і надалі продовжить фінансувати їх закупівлю для України, адже Starlink забезпечує доступ до мережі навіть у складних умовах.

Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею,

- сказав Сікорський.

Польща розглядає можливість передачі Україні літаків Міг-29 - Сікорський 13.09.24, 20:53 • 52651 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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