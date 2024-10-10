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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Маск - Сикорский

Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Маск - Сикорский

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 20:26  •  2094 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск. Варшава планирует продолжать финансирование их закупки для Украины.

Терминалы Starlink для Украины финансирует только Польша, а не Илон Маск. Об этом  заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в четверг во время пресс-конференции, сообщает Польское радио, пишет УНН.

Детали

По его словам, только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и в дальнейшем продолжит финансировать их закупку для Украины, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.

Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей,

- сказал Сикорский.

Польша рассматривает возможность передачи Украине самолетов МиГ-29 - Сикорский13 сентября 2024, 17:53 • 52326 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
mikoyan-mig-29Микоян МиГ-29
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
varshavaВаршава
ilon-maskЭлон Маск
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