Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Маск - Сикорский

Терминалы Starlink для Украины финансирует только Польша, а не Илон Маск. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в четверг во время пресс-конференции, сообщает Польское радио, пишет УНН.

Детали

По его словам, только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и в дальнейшем продолжит финансировать их закупку для Украины, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.

Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей,