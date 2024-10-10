Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Маск - Сикорский
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск. Варшава планирует продолжать финансирование их закупки для Украины.
Терминалы Starlink для Украины финансирует только Польша, а не Илон Маск. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в четверг во время пресс-конференции, сообщает Польское радио, пишет УНН.
Детали
По его словам, только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и в дальнейшем продолжит финансировать их закупку для Украины, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.
Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей,
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