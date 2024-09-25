Дасть можливість літати до 2 тис. км: росіяни встановили на Shahed-136 термінал Starlink

Сьогодні вночі Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX, що може дати дрону можливість літати до 2 тис. км, а також дасть дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Про це пише видання Defense Express, передає УНН.

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Сили оборони України під час сьогоднішньої нічної атаки, в який було збито 28 з 32 дронів, знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. Відповідні фото Defense Express отримав з власних джерел. На них видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання термінала Starlink

Зазначається, що росіяни, встановлюючи термінали Starlink на Shahed-136, намагаються зробити з нього розвідувальний дрон, що дасть дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані.

Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами - зображення. І завдяки Starlink у рф можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей. Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу