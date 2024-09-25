Дасть можливість літати до 2 тис. км: росіяни встановили на Shahed-136 термінал Starlink
Київ • УНН
Сили оборони України знищили російський дрон Shahed-136, оснащений супутниковим зв'язком Starlink. Це може дозволити дрону літати до 2000 км та мати потужний канал зв'язку для передачі розвідданих.
Сьогодні вночі Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX, що може дати дрону можливість літати до 2 тис. км, а також дасть дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Про це пише видання Defense Express, передає УНН.
Деталі
Сили оборони України під час сьогоднішньої нічної атаки, в який було збито 28 з 32 дронів, знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. Відповідні фото Defense Express отримав з власних джерел. На них видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання термінала Starlink
Зазначається, що росіяни, встановлюючи термінали Starlink на Shahed-136, намагаються зробити з нього розвідувальний дрон, що дасть дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані.
Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами - зображення. І завдяки Starlink у рф можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей. Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу
Доповнення
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни намагаються модернізувати різні типи зброї, якою завдають удари по Україні. Однак, через дефіцит високотехнологічних компонентів якість цієї зброї погіршується.
Ми можемо сказати те, що суттєво змінилася як компонентна база, так і самі засоби ураження, які застосовуються збройними силами рф. Так, днями були застосовані крилаті ракети, які мають подвійні бойові частини: як осколково-фугасну, так і касетну. Ми відслідковуємо всі зміни, бачимо модернізацію різних компонентів, так і деградацію певних частин, які застосовуються, зокрема, електронних плат. Так, їм доводиться міняти високотехнологічні компоненти на ракети Х-101. На них вони сталять блоки наведення з безпілотників "Орлан-10
Нагадаємо
У ніч проти 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами різного типу та БПЛА. Українська ППО знищила 4 керовані авіаційні ракети і 28 дронів.