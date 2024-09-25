Дасть можливість літати до 2 тис. км: росіяни встановили на Shahed-136 термінал Starlink

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54728 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103200 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141395 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117149 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109392 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113893 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139334 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75179 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83639 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177221 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 25928 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31080 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30148 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 21633 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34223 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141396 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139335 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177221 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515976 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595530 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5835 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30148 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31080 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35050 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59070 перегляди
Актуальне
Дасть можливість літати до 2 тис. км: росіяни встановили на Shahed-136 термінал Starlink

Дасть можливість літати до 2 тис. км: росіяни встановили на Shahed-136 термінал Starlink

Київ • УНН

 • 26014 перегляди

Сили оборони України знищили російський дрон Shahed-136, оснащений супутниковим зв'язком Starlink. Це може дозволити дрону літати до 2000 км та мати потужний канал зв'язку для передачі розвідданих.

Сьогодні вночі Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX, що може дати дрону можливість літати до 2 тис. км, а також дасть дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Про це пише видання Defense Express, передає УНН.

Деталі

Сили оборони України під час сьогоднішньої нічної атаки, в який було збито 28 з 32 дронів, знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. Відповідні фото Defense Express отримав з власних джерел. На них видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання термінала Starlink

- пише видання.

Зазначається, що росіяни, встановлюючи термінали Starlink на Shahed-136, намагаються зробити з нього розвідувальний дрон, що дасть дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані.

Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами - зображення. І завдяки Starlink у рф можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей. Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу

- додає видання.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни намагаються модернізувати різні типи зброї, якою завдають удари по Україні. Однак, через дефіцит високотехнологічних компонентів якість цієї зброї погіршується.

Ми можемо сказати те, що суттєво змінилася як компонентна база, так і самі засоби ураження, які застосовуються збройними силами рф. Так, днями були застосовані крилаті ракети, які мають подвійні бойові частини: як осколково-фугасну, так і касетну. Ми відслідковуємо всі зміни, бачимо модернізацію різних компонентів, так і деградацію певних частин, які застосовуються, зокрема, електронних плат. Так, їм доводиться міняти високотехнологічні компоненти на ракети Х-101. На них вони сталять блоки наведення з безпілотників "Орлан-10

- розповів Олександр Рувін.

Нагадаємо

У ніч проти 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами різного типу та БПЛА. Українська ППО знищила 4 керовані авіаційні ракети і 28 дронів.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаТехнології
spacexSpaceX
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
khesa-shakhed-136Шахед-136
orlan-10Орлан-10
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35