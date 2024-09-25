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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Даст возможность летать до 2 тыс. км: россияне установили на Shahed-136 терминал Starlink

Даст возможность летать до 2 тыс. км: россияне установили на Shahed-136 терминал Starlink

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 16:31  •  8646 просмотра

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Силы обороны Украины уничтожили российский дрон Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink. Это может позволить дрону летать до 2000 км и иметь мощный канал связи для передачи разведданных.

Сегодня ночью Силы обороны уничтожили российский Shahed-136, который был оснащен спутниковой связью Starlink от SpaceX, что может дать дрону возможность летать до 2 тыс. км, а также даст очень широкий и мощный канал обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии. Об этом пишет издание Defense Express, передает УНН.

Детали

Силы обороны Украины во время сегодняшней ночной атаки, в который было сбито 28 из 32 дронов, уничтожили российский Shahed-136, который был оснащен спутниковой связью Starlink от SpaceX. Соответствующие фото Defense Express получил из собственных источников. На них видно спутниковую антенну, на которой остались серийные номера. Это должно позволить исследовать каналы поставки терминала Starlink

- пишет издание.

Отмечается, что россияне, устанавливая терминалы Starlink на Shahed-136, пытаются сделать из него разведывательный дрон, что даст очень широкий и мощный канал обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии.

Starlink может быть нужен врагу для того, чтобы передавать разведывательную информацию, например, собранную радиотехническими средствами относительно позиций украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами - изображения. И благодаря Starlink в РФ могут использовать Shahed в роли крайне дальнобойного барражирующего боеприпаса с возможностью доразведки, за счет дополнительной камеры, и поражения даже подвижных целей. Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета в около 2000 км и довольно значительным свободным объемом в середине фюзеляжа

- добавляет издание.

Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россияне пытаются модернизировать различные типы оружия, которым наносят удары по Украине. Однако, из-за дефицита высокотехнологичных компонентов качество этого оружия ухудшается.

Мы можем сказать, что существенно изменилась как компонентная база, так и сами средства поражения, которые применяются вооруженными силами РФ. Так, на днях были применены крылатые ракеты, которые имеют двойные боевые части: как осколочно-фугасную, так и кассетную. Мы отслеживаем все изменения, видим модернизацию различных компонентов, так и деградацию определенных частей, которые применяются, в частности, электронных плат. Так, им приходится менять высокотехнологичные компоненты на ракеты Х-101. На них они ставят блоки наведения с беспилотников «Орлан-10

- рассказал Александр Рувин.

Напомним,

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами различного типа и БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 4 управляемые авиационные ракеты и 28 дронов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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