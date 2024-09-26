На Покровском направлении ВСУ взорвали оккупантов с помощью украинского дрона Ratel S

В Донецкой области бойцы 25 отдельной воздушно-десантной бригады благодаря украинскому роботу Ratel S уничтожили подземный переход, где скрывались войска рф. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Украинский робот Ratel S работает на Покровском направлении. Это работа 25 отдельной воздушно-десантной бригады. Бойцы платформой Ratel S уничтожили подземный переход с личным составом врага у Новогродовки. В тоннеле было более 10 оккупантов - рассказал Федоров.

Министр также выложил видео работы украинских военных.

Дополнение

Федоров рассказал, что Ratel S от участников Brave1 уже более года успешно работает на фронте, поэтому это не первый успешный кейс по ликвидации россиян.

Напомним,

Глава Минцифры Михаил Федоров также рассказал, что в Украине разработали специальный робот для Сил обороны - ARK-1. Его можно применять, как для логистики на поле боя, так и для ликвидации оккупантов.