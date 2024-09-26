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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Покровском направлении ВСУ взорвали оккупантов с помощью украинского дрона Ratel S

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26 сентября 2024, 15:33  •  4685 просмотра

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Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады с помощью робота Ratel S ликвидировали более 10 российских военных в тоннеле возле Новогродовки. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Ratel S успешно работает на фронте уже более года.

В Донецкой области бойцы 25 отдельной воздушно-десантной бригады благодаря украинскому роботу Ratel S уничтожили подземный переход, где скрывались войска рф. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Украинский робот Ratel S работает на Покровском направлении. Это работа 25 отдельной воздушно-десантной бригады. Бойцы платформой Ratel S уничтожили подземный переход с личным составом врага у Новогродовки. В тоннеле было более 10 оккупантов

- рассказал Федоров. 

Министр также выложил видео работы украинских военных.

Дополнение

Федоров рассказал, что Ratel S от участников Brave1 уже более года успешно работает на фронте, поэтому это не первый успешный кейс по ликвидации россиян. 

Напомним,

Глава Минцифры Михаил Федоров также рассказал, что в Украине разработали специальный робот для Сил обороны - ARK-1. Его можно применять, как для логистики на поле боя, так и для ликвидации оккупантов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
novogrodovkaНовогродовка