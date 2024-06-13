В Україні створили новий наземний робот-камікадзе ARK-1 - Федоров
Київ • УНН
Україна розробила компактного і майже безшумного повнопривідного робота ARK-1, який може використовуватися для логістики на полі бою або для ліквідації окупантів.
В Україні розробили спеціальний робот для Сил оборони - ARK-1. Його можна застосовувати, як для логістики на полі бою, так і для ліквідації окупантів. Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
За його словами, ARK-1 це компактний та майже безшумний повнопривідний робот, який військові використовують для різних місій.
Він розганяється до 45 кілометрів на годину і може підвозити на позиції легкий БК, медикаменти, провіант, або ж може, як камікадзе, атакувати ворожу техніку та укріплення
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Але головне, що оператор перебуває в безпеці на відстані до 20 км. Військові вже активно використовують ARK-1 і планують з ним місії
Доповнення
Очільник Мінцифри зауважив, що робота розробили учасники ініціативи Brave1. ЗА його словами, ця програма допомагає знайти інноваційні розробки для потреб ЗСУ.
Федоров наголосив, що кластер підтримує розробників на всіх етапах і закликав долучатись до Brave1.
Нагадаємо
У травні військові ЗСУ провели демонстраційні випробування роботизованої техніки, призначеної для медичної евакуації з поля бою.