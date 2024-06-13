В Украине разработали специальный робот для Сил обороны - ARK-1. Его можно применять, как для логистики на поле боя, так и для ликвидации оккупантов. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, ARK-1 это компактный и почти бесшумный полноприводный робот, который военные используют для различных миссий.

Он разгоняется до 45 километров в час и может подвозить на позиции легкий БК, медикаменты, провиант, или же может, как камикадзе, атаковать вражескую технику и укрепления

В этом году Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 10 отечественных роботизированных комплексов

Но главное, что оператор находится в безопасности на расстоянии до 20 км. Военные уже активно используют ARK-1 и планируют с ним миссии - заявил Федоров.

Дополнение

Глава Минцифры отметил, что работа разработали участники инициативы Brave1. По его словам, эта программа помогает найти инновационные разработки для нужд ВСУ.

Федоров отметил, что кластер поддерживает разработчиков на всех этапах и призвал присоединяться к Brave1.

Напомним

В мае военные ВСУ провели демонстрационные испытания роботизированной техники, предназначенной для медицинской эвакуации с поля боя.