В этом году Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 10 отечественных роботизированных комплексов

С начала года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ более 10 роботизированных комплексов отечественного производства. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В ведомстве отмечают, что современные технологии, такие как дроны и наземные роботизированные платформы, помогают минимизировать контакт с противником и защищать жизни военных. Роботизация усиливает боевые возможности подразделений Сил обороны Украины.

С начала года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске более 10 роботизированных комплексов отечественного производства. (...) Наземные роботизированные платформы используются как носители вооружения и для ведения огня из укрытия. Некоторые комплексы уже успешно прошли боевые испытания и получили высокую оценку украинских защитников - заявили в Минобороны.

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина испытала более 50 роботизированных наземных платформ, включая беспилотники-камикадзе, роботов-саперов и беспилотные системы для доставки боеприпасов и эвакуации раненых солдат.