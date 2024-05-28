На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

На платформе оборонного кластера Brave1 уже зарегистрировано более 1800 defense tech разработок, из которых более 200 - это наземные роботизированные комплексы. Об этом сообщили журналисту УНН в оборонном кластере Brave1.

Развитие наземных роботизированных комплексов НРК является одним из приоритетов работы Brave1. На платформе уже зарегистрировано более 1800 defense tech разработок, из которых более 200 - это наземные роботизированные комплексы - сообщили в Brave1.

В Brave1 напомнили, что более 50 роботизированных комплексов прошли испытания на полигонах в условиях, приближенных к боевым.

21 разработка уже кодифицирована согласно стандартам НАТО и готова к контрактированию государством. Среди них боевые модули, ударно-разведывательные работы, логистические комплексы, камикадзе и системы для заминирования. Имеем уже более 60 украинских компаний, работающих в этой сфере - это свидетельствует о формировании полноценного рынка - рассказали в Brave1.

Дополнение

В апреле 2023 года в Украине запустили инновационный военный кластер BRAVE1 для развития оборонных технологий.

Проект Brave1 стал оборонно-технологической экосистемой с более 900 инноваторами, в которой разработали 1 600 проектов в 12 направлениях, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину.

1 мая УНН сообщал, что оборонный кластер Brave1 предоставил украинским разработчикам уже 186 грантов на общую сумму 3,2 млн долларов.