Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів

Оборонний кластер Brave1 надав українським розробникам уже 186 грантів на загальну суму 3,2 млн доларів. Наразі на платформі зареєстровано понад 1600 розробок. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі оборонного кластеру Brave1 у відповідь на запит.

Деталі

Як повідомили в пресслужбі кластеру, наразі на платформі Brave1 зареєстровано понад 1600 розробок, з яких 60 розробок кодифіковано згідно зі стандартами НАТО

Brave1 надав уже 186 грантів на загальну суму 3,2 млн доларів. Ці кошти українські розробники можуть використати для розвитку свого проєкту. Цього року Brave1 планує суттєво збільшити кількість та обсяг грантів. У держбюджеті на 2024 передбачено на ці цілі 1,5 млрд гривень