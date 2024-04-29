Федоров: за рік роботи проєкту Brave1 створили понад 1600 оборонних розробок
Київ • УНН
Проєкт Brave1 став екосистемою оборонних технологій, що об'єднує понад 900 інноваторів, які розробили 1600 проектів у 12 сферах, включаючи БПЛА, розвідку, робототехніку та військову медицину, щоб забезпечити технологічні рішення для оборони України.
Проєкт Brave1 став оборонно-технологічною екосистемою з понад 900 інноваторами, у якій розробили 1 600 проектів у 12 напрямках, включаючи БпЛА, розвідку, робототехніку та військову медицину. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм каналі, пише УНН.
"З початком повномасштабного вторгнення стало ясно, що на полі бою потрібні технологічні геймченджери. Для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку Мінцифра рік тому разом з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО запустила кластер Brave1. Тепер Brave1 — це вже ціла defense-tech екосистема з понад 900 інноваторами, які створили більш ніж 1 600 розробок", - написав Федоров у Telegram.
За його словами, нині кластер активно діє у 12 ключових напрямах, включно з БпЛА, розвідувальними засобами, наземною робототехнікою, системами радіоелектронної боротьби, навігаційними системами, розмінуванням та військовою медициною.
"Brave1 став єдиною точкою входу для співпраці всіх учасників defense-tech сфери. Сьогодні кластер працює за 12 топ-напрямами, серед них - БпЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина тощо. Вже сьогодні за кожним напрямом є десятки технологічних рішень, які держава купує для фронту. Зі свіжого - передали на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії від українських розробників, учасників кластера Brave1, і роботизовані платформи ШаБля" - зазначив урядовець.
Він додав, що зараз вони зосередились на розробках наземних роботизованих комплексів, РЕБ, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БпЛА.
Нагадаємо
Технологія, розроблена кластером Brave1, використовує дрони, датчики та штучний інтелект для виявлення мін, снарядів та воронки від вибухів у десять разів швидше та безпечніше для розмінування в Україні