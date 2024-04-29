Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

Проект Brave1 стал оборонно-технологической экосистемой с более 900 инноваторами, в которой разработали 1 600 проектов в 12 направлениях, включая БпЛА, разведку, робототехнику и военную медицину. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале, пишет УНН.

"С началом полномасштабного вторжения стало ясно, что на поле боя нужны технологичные геймченджеры. Для быстрого и эффективного развития defense-tech рынка Минцифра год назад вместе с Минобороны, Генштабом, Минстратегпромом, Минэкономики, СНБО запустила кластер Brave1. Теперь Brave1 - это уже целая defense-tech экосистема с более 900 инноваторами, которые создали более 1 600 разработок", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, сейчас кластер активно действует в 12 ключевых направлениях, включая БпЛА, разведывательными средствами, наземной робототехникой, системами радиоэлектронной борьбы, навигационными системами, разминированием и военной медициной.

"Brave1 стал единой точкой входа для сотрудничества всех участников defense-tech сферы. Сегодня кластер работает по 12 топ-направлениям, среди них - БпЛА, средства разведки, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ, навигационные системы, разминирование, военная медицина и тому подобное. Уже сегодня по каждому направлению есть десятки технологических решений, которые государство покупает для фронта. Из свежего - передали на фронт 2 тысячи единиц РЭБ ближнего действия от украинских разработчиков, участников кластера Brave1, и роботизированные платформы ШаБля", - отметил чиновник.

Он добавил, что сейчас они сосредоточились на разработках наземных роботизированных комплексов, РЭБ, на искусственном интеллекте в оборонных технологиях и БпЛА.

Напомним

Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине