Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок
Киев • УНН
Проект Brave1 стал экосистемой оборонных технологий, объединяющей более 900 инноваторов, которые разработали 1600 проектов в 12 сферах, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину, чтобы обеспечить технологические решения для обороны Украины.
Проект Brave1 стал оборонно-технологической экосистемой с более 900 инноваторами, в которой разработали 1 600 проектов в 12 направлениях, включая БпЛА, разведку, робототехнику и военную медицину. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале, пишет УНН.
"С началом полномасштабного вторжения стало ясно, что на поле боя нужны технологичные геймченджеры. Для быстрого и эффективного развития defense-tech рынка Минцифра год назад вместе с Минобороны, Генштабом, Минстратегпромом, Минэкономики, СНБО запустила кластер Brave1. Теперь Brave1 - это уже целая defense-tech экосистема с более 900 инноваторами, которые создали более 1 600 разработок", - написал Федоров в Telegram.
По его словам, сейчас кластер активно действует в 12 ключевых направлениях, включая БпЛА, разведывательными средствами, наземной робототехникой, системами радиоэлектронной борьбы, навигационными системами, разминированием и военной медициной.
"Brave1 стал единой точкой входа для сотрудничества всех участников defense-tech сферы. Сегодня кластер работает по 12 топ-направлениям, среди них - БпЛА, средства разведки, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ, навигационные системы, разминирование, военная медицина и тому подобное. Уже сегодня по каждому направлению есть десятки технологических решений, которые государство покупает для фронта. Из свежего - передали на фронт 2 тысячи единиц РЭБ ближнего действия от украинских разработчиков, участников кластера Brave1, и роботизированные платформы ШаБля", - отметил чиновник.
Он добавил, что сейчас они сосредоточились на разработках наземных роботизированных комплексов, РЭБ, на искусственном интеллекте в оборонных технологиях и БпЛА.
Напомним
Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок
Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg
К 15 годам тюрьмы приговорили трех предателей, которые стреляли в бойцов ВСУ
В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне
Херсонщина: оккупанты обстреляли жилые дома Кизомыса, погиб пожилой мужчина
Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов
Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА
Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии
Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ
Популярные
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок
Проект Brave1 стал экосистемой оборонных технологий, объединяющей более 900 инноваторов, которые разработали 1600 проектов в 12 сферах, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину, чтобы обеспечить технологические решения для обороны Украины.
Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg
Tesla преодолела ключевые препятствия на пути к внедрению своей системы полного автономного вождения в Китае, заключив партнерство с Baidu для картографических и навигационных функций, а также выполнив требования по безопасности данных после необъявленного визита Илона Маска.
К 15 годам тюрьмы приговорили трех предателей, которые стреляли в бойцов ВСУ
Три предателя, среди которых два снайпера и командир штурмовой группы оккупационных группировок южного военного округа рф, приговорены к 15 годам заключения за обстрел украинских воинов.
В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне
российская пропаганда запустила очередной фейк, что Украина готовится к мирным переговорам с рф в июне, искажая заявление президента Зеленского о возможном пути к справедливому миру.
Херсонщина: оккупанты обстреляли жилые дома Кизомыса, погиб пожилой мужчина
60-летний мужчина погиб во время обстрела российскими оккупантами жилых домов в селе Кизомыс Херсонской области.
Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов
Совет ЕС принял новые правила маркировки меда, фруктовых соков, джемов и сухого молока, чтобы повысить прозрачность происхождения продуктов, помочь потребителям делать осознанный выбор и уменьшить количество случаев мошенничества с пищевыми продуктами.
Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА
Российские войска атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы были слышны в Миргородском районе, но обошлось без жертв и повреждений гражданской или критически важной инфраструктуры.
Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии
Французский актер Жерар Депардье был задержан в Париже по обвинению в сексуальном насилии и допрашивается по заявлениям двух женщин, которые утверждают, что он прикасался к ним во время съемок в 2014 и 2021 годах.
Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле
Украинское правительство выделило 60,5 млрд грн на пенсионные выплаты, 5,3 млрд грн на жилищные субсидии и льготы, а также 2 655,8 млн грн на страховые выплаты, в том числе 1 491,7 млн грн на оплату больничных листов на апрель 2024 года.
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ.