Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Оборонный кластер Brave1 предоставил украинским разработчикам уже 186 грантов на общую сумму 3,2 млн долларов. Сейчас на платформе зарегистрировано более 1600 разработок. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе оборонного кластера Brave1 в ответ на запрос.

Детали

Как сообщили в пресс-службе кластера, сейчас на платформе Brave1 зарегистрировано более 1600 разработок, из которых 60 разработок кодифицированы согласно стандартам НАТО

Brave1 предоставил уже 186 грантов на общую сумму 3,2 млн долларов. Эти средства украинские разработчики могут использовать для развития своего проекта. В этом году Brave1 планирует существенно увеличить количество и объем грантов. В госбюджете на 2024 год предусмотрено на эти цели 1,5 млрд гривен - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас кластер фокусируется на 4 ключевых направлениях:

БПЛА;

РЭБ;

наземные роботизированные комплексы;

искусственный интеллект.

Напомним

Проект Brave1 стал оборонно-технологической экосистемой с более 900 инноваторами, в которой разработали 1 600 проектов в 12 направлениях, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину.