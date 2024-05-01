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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  8250 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  34128 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  74823 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  121256 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119239 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  127869 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154354 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149113 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204900 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169050 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

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Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям

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В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

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Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

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В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

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Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  175369 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  207465 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  209484 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Оборонный кластер Brave1 предоставил 186 грантов на общую сумму 3,2 миллиона долларов США украинским разработчикам, на платформе зарегистрировано более 1600 разработок, из которых 60 кодифицированы по стандартам НАТО.

Война •   •  8250 просмотра
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям

Novo Holdings планирует инвестировать около 200 миллионов долларов в стартапы по квантовым вычислениям, особенно те, что сосредоточены на медико-биологических науках в Скандинавии, чтобы использовать потенциал технологии для ускорения разработки лекарств.

Здоровье •   •  2215 просмотра
Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям

В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.

политика •   •  2943 просмотра
В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

Международная хакерская группа Anonymous выразила поддержку протестующим в Грузии против закона об "иностранных агентах", угрожая обнародовать базы данных чиновников, если власти продолжат нападения на демонстрантов.

Новости Мира •   •  2721 просмотра
Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

Во время последнего вражеского обстрела Харькова была повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе, а между селами Липцы и Веселое произошло три атаки вражеских КАБов, о жертвах не сообщалось.

Война •   •  4225 просмотра
В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из россии является решительным шагом на пути к введению санкций против "росатома", который финансирует войну в Украине.

политика •   •  4892 просмотра
Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме

Шесть человек погибли, семеро получили ранения в результате вероятного взрыва котла на деревообрабатывающем заводе во Вьетнаме.

Новости Мира •   •  4704 просмотра
Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме

россияне ударили КАБами по гражданской машине и дому в Харьковской области: есть погибшие

В селе Золочев Богодуховского района Харьковской области в результате российского обстрела погибли мужчина и женщина, которые находились в гражданском автомобиле, а двое пожилых людей получили ранения.

Война •   •  5363 просмотра
россияне ударили КАБами по гражданской машине и дому в Харьковской области: есть погибшие

Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

Благодаря замене поставщиков, которые не смогли выполнить свои обязательства, ситуацию с продовольственным обеспечением Вооруженных Сил Украины удалось стабилизировать, хотя некоторые незначительные перебои все еще оперативно решаются.

Общество •   •  5336 просмотра
Жумадилов: заменой поставщиков, которые не выполнили взятые на себя обязательства, мы стабилизировали ситуацию с питанием в ВСУ

В Центре страткома прокомментировали использование Telegram госорганами: нужно создавать каналы коммуникации на более надежных платформах

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей отметил необходимость для органов государственной власти создавать каналы коммуникации на более надежных платформах, а не полагаться исключительно на российский мессенджер Telegram.

политика •   •  5332 просмотра
В Центре страткома прокомментировали использование Telegram госорганами: нужно создавать каналы коммуникации на более надежных платформах