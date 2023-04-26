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В Україні запустили інноваційний військовий кластер BRAVE1 для розвитку оборонних технологій

В Україні запустили інноваційний військовий кластер BRAVE1 для розвитку оборонних технологій

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні в Києві відбулася презентація інноваційного військового кластеру BRAVE1. Проект розроблено Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством економіки, передає кореспондент УНН з місця події.

Під час події представники державних інституцій підписали меморандум про взаємодію в рамках проєкту, метою якого є поставка на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень, комплексна підтримка українських розробників у галузі інноваційних оборонних технологій та розвиток сфери задля перетворення України в світового лідера defense tech.

В основі BRAVE1 полягають подібні кластери за кордоном — зокрема, у США, Естонії, Ізраїлі.

Цитата

"Тепер в Україні з’явиться інституція, яка буде реагувати вже на потреби стартапів, проектів, людей, які розробляють інновації у сфері defense-tech, тобто, у технологіях у воєнній сфері. Такі заявки будуть дуже швидко оброблятися, на них буде реакція. Ми хочемо зробити єдину платформу, де будь-яка ідея знаходила б підтримку.

Мета полягає у тому, щоб в Україні народжувалися технології зараз — під час війни, і після перемоги, які будуть допомагати захищати Україну та зберігати життя наших громадян та воїнів. Тому що, чим більше в нас БПЛА, тим більше життів ми зберігаємо. Чим більше ми отримуємо розвідувальної інформації завдяки тим самим дронам— тим влучніше працює артилерія на полі бою", — розповів у коментарі журналістам віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Додамо

Міністр зазначив, що у короткостроковій перспективі — налагодити платформу так, щоб всі заявки оброблялися швидко.

"Це робиться для того, щоб представники державних органів, які за це відповідають, зустрічалися з заявниками та обговорювали все нюанси, зокрема, що необхідно задля втілення ініціатив", — додає він.

Коментуючи питання коштів та бюджету для виділення грантів підприємцям та стартаперам, Федоров зазначив, що на сьогодні є вже більше 100 млн гривень, які можуть бути виділені на фінансування розробникам.

Згодом планується залучати спонсорів, та фонди, які зможуть інвестувати у платформу.

У свою чергу, міністр оборони Олексій Резніков під час презентації наголосив, що Міноборони зацікавлене в тому, щоб платити за контракти military tech-проєктів, які створюються в державі.

"За останній рік на озброєння взято більше дронів, ніж за 10 попередніх років. Я хочу інвестувати в дрон, який зроблений в Україні, а не в Китаї. Можете мене після цього вважати націоналістом", — сказав під час презентації міністр оборони Олексій Резніков.

Він додав, що Міноборони буде розглядати вже "зрілі" розробки для фінансування.

"Розраховуємо, що це буде справжній акселератор. Я беру зобов’язання на себе, щоб розробка відбувалася якомога швидше", — підсумував міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр Федоров: "Україна переможе росію у війні технологій"

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