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Міністр Федоров: "Україна переможе росію у війні технологій"

Міністр Федоров: "Україна переможе росію у війні технологій"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У той час як українські та російські війська ведуть битви на передовій, перша велика війна в Європі епохи Інтернету також викликала війну технологій, оскільки обидві сторони борються за перевагу за допомогою своїх безпілотників та супутникового зв'язку, пише УНН.

Деталі

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації України сказав в інтерв'ю Associated Press у п'ятницю, що він упевнений, що Україна має мотивацію та здібності, щоб зрештою перевершити росію в галузі інновацій.

Михайло Федоров, сказав, що безпілотні літальні апарати, або дрони, радіоелектронна боротьба, супутниковий зв'язок та інші технології є фундаментальною частиною війни з росією, яка розпочалася понад рік тому.

«Технології дозволяють традиційній та сучасній артилерії бути точнішою та допомагають рятувати життя наших солдатів», — сказав він.

«Коли у вас є «очі» на вас, ви можете приймати ефективніші рішення щодо управління своїми військами».

Він визнав, що росія також усвідомлює важливість технологій на полі бою та активно розробляє та вдосконалює свої власні.

«Щодня на полі бою з'являються нові безпілотники з нашого боку та росії», — сказав Федоров. «Ми бачимо, які вони мають безпілотники. Ми отримуємо, розбираємо та вивчаємо їх».

Він вказав, що уряд планує інвестиції у нові технологічні проекти, щоб стимулювати подальшу конкуренцію та інновації.

«У цій технологічній війні ми обов'язково переможемо», — сказав він. «Навіть якщо менше 50-60% підтриманих проектів дадуть якийсь результат, він може стати вирішальним на полі бою».

Федоров додав, що вплив бойових безпілотників України можна побачити у діях росії, наголосивши, що росія тепер почала переміщати бронетехніку далі від лінії фронту.

«Відбулися певні події, які змінили ситуацію, але ми продовжуємо масштабувати цей корисний досвід», — сказав він, але відмовився вдаватися до подробиць.

Коментуючи битву за місто Бахмут, найтриваліші на даний момент війни, Федоров сказав, що «використання технологій є неоціненним у таких ситуаціях».

«Коли у вас обмежені артилерійські ресурси, озброєння, боєприпаси та ударні дрони, вам потрібно бути максимально точним. Така точність може бути досягнута, зокрема, за допомогою дронів».

Однак при протяжності лінії фронту на тисячі кілометрів традиційне для ведення бойових дій важке озброєння і бронетехніка, як і раніше, необхідні, сказав Федоров. Він додав, що технології можуть допомогти Україні визначити місцезнаходження потенційних цілей, але армія не може вразити їх усі через відсутність необхідної артилерії та боєприпасів.

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