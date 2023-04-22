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Министр Федоров: "Украина победит россию в войне технологий"

Министр Федоров: "Украина победит россию в войне технологий"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В то время как украинские и российские войска ведут битвы на передовой, первая большая война в Европе эпохи Интернета также вызвала войну технологий, поскольку обе стороны борются за преимущество с помощью своих беспилотников и спутниковой связи, пишет УНН.

Детали

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины сказал в интервью Associated Press в пятницу, что он уверен, что Украина имеет мотивацию и способности, чтобы в конечном итоге превзойти россию в области инноваций.

Михаил Федоров, сказал, что беспилотные летательные аппараты, или дроны, радиоэлектронная борьба, спутниковая связь и другие технологии являются фундаментальной частью войны с россией, которая началась более года назад.

«Технологии позволяют традиционной и современной артиллерии быть более точной и помогают спасать жизни наших солдат», — сказал он.

«Когда у вас есть «глаза» на вас, вы можете принимать более эффективные решения по управлению своими войсками».

Он признал, что россия также осознает важность технологий на поле боя и активно разрабатывает и совершенствует свои собственные.

«Каждый день на поле боя появляются новые беспилотники с нашей стороны и россии», — сказал Федоров. «Мы видим, какие у них беспилотники. Мы получаем, разбираем и изучаем их».

Он указал, что правительство планирует инвестировать в новые технологические проекты, чтобы стимулировать дальнейшую конкуренцию и инновации.

«В этой технологической войне мы обязательно победим», — сказал он. «Даже если менее 50-60% поддержанных проектов дадут какой-то результат, он может стать решающим на поле боя».

Федоров добавил, что влияние боевых беспилотников Украины можно увидеть в действиях россии, отметив, что россия теперь начала перемещать бронетехнику дальше от линии фронта.

«Произошли определенные события, которые изменили ситуацию, но мы продолжаем масштабировать этот полезный опыт», — сказал он, но отказался вдаваться в подробности.

Комментируя битву за город Бахмут, самую продолжительную на данный момент войны, Федоров сказал, что «использование технологий является неоценимым в таких ситуациях».

«Когда у вас ограниченные артиллерийские ресурсы, вооружение, боеприпасы и ударные дроны, вам нужно быть максимально точным. Такая точность может быть достигнута, в частности, с помощью дронов».

Однако при протяженности линии фронта на тысячи километров традиционное для ведения боевых действий тяжелое вооружение и бронетехника по-прежнему необходимы, сказал Федоров. Он добавил, что технологии могут помочь Украине определить местонахождение потенциальных целей, но армия не может поразить их все из-за отсутствия необходимой артиллерии и боеприпасов.

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