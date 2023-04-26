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В Украине запустили инновационный военный кластер BRAVE1 для развития оборонных технологий

В Украине запустили инновационный военный кластер BRAVE1 для развития оборонных технологий

Киев • УНН

 • 942218 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в Киеве состоялась презентация инновационного военного кластера BRAVE1. Проект разработан Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Советом национальной безопасности и обороны, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерством экономики, передает корреспондент УНН с места события.

Во время события представители государственных учреждений подписали меморандум о взаимодействии в рамках проекта, целью которого является поставка на вооружение и передача для фронта передовых украинских технологических решений, комплексная поддержка украинских разработчиков в области инновационных оборонных технологий и развитие сферы для превращения Украины в мирового лидера defense tech.

В основе BRAVE1 лежат подобные кластеры за рубежом — в частности, в США, Эстонии, Израиле.

Цитата

"Теперь в Украине появится институция, которая будет реагировать уже на потребности стартапов, проектов, людей, которые разрабатывают инновации в сфере defense-tech, то есть, в технологиях в военной сфере. Такие заявки будут очень быстро обрабатываться, на них будет реакция. Мы хотим сделать единую платформу, где любая идея находила бы поддержку.

Цель заключается в том, чтобы в Украине рождались технологии сейчас — во время войны, и после победы, которые будут помогать защищать Украину и сохранять жизни наших граждан и воинов. Потому что, чем больше у нас БПЛА, тем больше жизней мы сохраняем. Чем больше мы получаем разведывательной информации благодаря тем самым дронам— тем точнее работает артиллерия на поле боя", — рассказал в комментарии журналистам вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Добавим

Министр отметил, что в краткосрочной перспективе — наладить платформу так, чтобы все заявки обрабатывались быстро.

"Это делается для того, чтобы представители государственных органов, которые за это отвечают, встречались с заявителями и обсуждали все нюансы, в частности, что необходимо для воплощения инициатив", — добавляет он.

Комментируя вопрос средств и бюджета для выделения грантов предпринимателям и стартаперам, Федоров отметил, что на сегодня есть уже более 100 млн гривен, которые могут быть выделены на финансирование разработчикам.

Впоследствии планируется привлекать спонсоров, и фонды, которые смогут инвестировать в платформу.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников во время презентации отметил, что Минобороны заинтересовано в том, чтобы платить за контракты military tech-проектов, которые создаются в государстве.

"За последний год на вооружение взято больше дронов, чем за 10 предыдущих лет. Я хочу инвестировать в дрон, который сделан в Украине, а не в Китае. Можете меня после этого считать националистом", — сказал во время презентации министр обороны Алексей Резников.

Он добавил, что Минобороны будет рассматривать уже "зрелые" разработки для финансирования.

"Рассчитываем, что это будет настоящий акселератор. Я беру обязательство на себя, чтобы разработка происходила как можно быстрее", — подытожил министр.

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