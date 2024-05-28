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На платформі Brave1 зареєстровано вже понад 1,8 тис. defense tech розробок

На платформі Brave1 зареєстровано вже понад 1,8 тис. defense tech розробок

Київ • УНН

 • 120526 перегляди

На платформі оборонного кластера Brave1 зареєстровано понад 1800 оборонних розробок, у тому числі понад 200 наземних роботизованих комплексів, з яких 21 розробка кодифікована за стандартами НАТО і готова до державного замовлення.

На платформі оборонного кластера Brave1 вже зареєстровано понад 1800 defense tech розробок, з яких понад 200 – це наземні роботизовані комплекси. Про це повідомили журналісту УНН в оборонному кластері Brave1.

Розвиток наземних роботизованих комплексів НРК є одним із пріоритетів роботи Brave1. На платформі вже зареєстровано понад 1800 defense tech розробок, з яких понад 200 – це наземні роботизовані комплекси

- повідомили в Brave1.

В Brave1 нагадали, що понад 50 роботизованих комплексів пройшли випробування на полігонах в умовах, наближених до бойових.

21 розробка вже кодифікована згідно зі стандартами НАТО та готова до контрактування державою. Серед них бойові модулі, ударно-розвідувальні роботи, логістичні комплекси, камікадзе та системи для замінування. Маємо вже понад 60 українських компаній, які працюють у цій сфері - це свідчить про формування повноцінного ринку

- розповіли в Brave1.

Доповнення

У квітні 2023 року в Україні запустили інноваційний військовий кластер BRAVE1 для розвитку оборонних технологій.

Проєкт Brave1 став оборонно-технологічною екосистемою з понад 900 інноваторами, у якій розробили 1 600 проєктів у 12 напрямках, включаючи БПЛА, розвідку, робототехніку та військову медицину.

1 травня УНН повідомляв, що оборонний кластер Brave1 надав українським розробникам уже 186 грантів на загальну суму 3,2 млн доларів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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