Цьогоріч Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ 10 вітчизняних роботизованих комплексів
Київ • УНН
З початку року Міністерство оборони України прийняло на озброєння Збройних Сил понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва. Деякі комплекси вже успішно пройшли бойові випробування та отримали високу оцінку українських захисників.
З початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.
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У відомстві наголошують, що сучасні технології, як-от дрони та наземні роботизовані платформи, допомагають мінімізувати контакт з противником і захищати життя військових. Роботизація посилює бойові спроможності підрозділів Сил оборони України.
З початку року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва. (...) Наземні роботизовані платформи використовуються як носії озброєння та для ведення вогню з укриття. Деякі комплекси вже успішно пройшли бойові випробування та отримали високу оцінку українських захисників
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