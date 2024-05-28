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Цьогоріч Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ 10 вітчизняних роботизованих комплексів

Цьогоріч Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ 10 вітчизняних роботизованих комплексів

Київ • УНН

 • 20145 перегляди

З початку року Міністерство оборони України прийняло на озброєння Збройних Сил понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва. Деякі комплекси вже успішно пройшли бойові випробування та отримали високу оцінку українських захисників.

З початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі 

У відомстві наголошують, що сучасні технології, як-от дрони та наземні роботизовані платформи, допомагають мінімізувати контакт з противником і захищати життя військових. Роботизація посилює бойові спроможності підрозділів Сил оборони України.

З початку року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва. (...) Наземні роботизовані платформи використовуються як носії озброєння та для ведення вогню з укриття. Деякі комплекси вже успішно пройшли бойові випробування та отримали високу оцінку українських захисників

- заявили в Міноборони.

На платформі Brave1 зареєстровано вже понад 1,8 тис. defense tech розробок 28.05.24, 14:21 • 120525 переглядiв

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна випробувала понад 50 роботизованих наземних платформ, включаючи безпілотники-камікадзе, роботів-саперів і безпілотні системи для доставки боєприпасів та евакуації поранених солдатів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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mykhailo-fedorovМихайло Федоров
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