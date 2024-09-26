На Покровському напрямку ЗСУ підірвали окупантів за допомогою українського дрона Ratel S
Київ • УНН
Бійці 25-ї повітрянодесантної бригади за допомогою робота Ratel S ліквідували понад 10 російських військових у тунелі біля Новогродівки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Ratel S успішно працює на фронті вже понад рік.
На Донеччині бійці 25 окремої повітрянодесантної бригади завдяки українському роботу Ratel S знищили підземний перехід, де переховувались війська рф. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Український робот Ratel S працює на Покровському напрямку. Це робота 25 окремої повітрянодесантної бригади. Бійці платформою Ratel S знищили підземний перехід з особовим складом ворога біля Новогродівки. У тунелі було понад 10 окупантів
Міністр також виклав відео роботи українських військових.
Доповнення
Федоров розповів, що Ratel S від учасників Brave1 уже понад рік успішно працює на фронті, тому це не перший успішний кейс з ліквідації росіян.
Нагадаємо
Очільник Мінцифри Михайло Федоров також розповів, що в Україні розробили спеціальний робот для Сил оборони - ARK-1. Його можна застосовувати, як для логістики на полі бою, так і для ліквідації окупантів.