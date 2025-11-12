$42.010.06
15:53 • 634 просмотра
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5416 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 12846 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16875 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17540 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21363 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38207 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61887 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80925 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125647 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125644 просмотра
На Покровском направлении отбиты 48 атак, враг активен на Лиманском - Генштаб

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

С начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения, с наибольшим количеством атак враг давит на Покровском направлении. Также противник был активнее на Лиманском направлении, сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на 16:00 12 ноября.

На Покровском направлении отбиты 48 атак, враг активен на Лиманском - Генштаб

124 боя произошло на фронте с начала текущих суток, враг с наибольшим количеством атак давит на Покровском направлении, также активнее противник сегодня был на Лиманском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 12 ноября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали районы населенных пунктов, в частности Сеньковка Черниговской области; Кучеровка, Белая Береза, Бобылевка, Гута-Студенецкая Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 114 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня. Подразделения Сил обороны осуществляют поисково-ударные действия на определенных участках, имеют успех.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского и Григоровки. Три вражеских атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боестолкновения. Всего с начала суток враг четыре раза пытался продвинуться к позициям наших защитников в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Коровий Яр, Лиман. Четырнадцать боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Дроновки, Серебрянки и Выемки. Один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 13 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка. Еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 52 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоекономическое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филии и в направлении Новопавловки. Наши защитники уже отбили 48 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сентябрьское, Сосновка, Вербовое, Злагода. Еще одна вражеская атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло два боестолкновения в районе Зеленого Гая. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленому Гаю.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в сторону Приморского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении с начала суток враг совершил одну неудачную наступательную операцию в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях, как отмечается, существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб подтвердил поражение завода "Ставролен" и склада боеприпасов оккупантов12.11.25, 11:16 • 2492 просмотра

Юлия Шрамко

