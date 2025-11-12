На Покровському напрямку відбили 48 атак, ворог активний на Лиманському - Генштаб

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20726 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50546 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47090 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50411 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48243 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44216 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60143 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132043 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51023 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69831 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46009 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65177 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132042 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13586 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23432 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22598 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61841 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62054 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

На Покровському напрямку відбили 48 атак, ворог активний на Лиманському - Генштаб

Київ • УНН

 • 2740 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення, з найбільшою кількістю атак ворог тисне на Покровському напрямку. Також противник був активнішим на Лиманському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 16:00 12 листопада.

На Покровському напрямку відбили 48 атак, ворог активний на Лиманському - Генштаб

124 бої сталося на фронті з початку поточної доби, ворог з найбільшою кількістю атак тисне на Покровському напрямку, також активнішим противник сьогодні був на Лиманському напрямку, повідомили у зведення на 16 годину 12 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали райони населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Кучерівка, Біла Береза, Бобилівка, Гута-Студенецька Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 114 обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Сил оборони здійснюють пошуково-ударні дії на визначених ділянках, мають успіх.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районі Вовчанська та у бік Дворічанського й Григорівки. Три ворожих атаки тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають три боєзіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази намагався просунутися до позицій наших захисників у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. Чотирнадцять боєзіткнень на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Дронівки, Серебрянки та Виїмки. Один бій досі тримає.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Сили оборони зупинили 13 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка. Ще три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські війська 52 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 48 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода. Ще одна ворожа атака триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Зеленого Гаю. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Приморського та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків, як зазначається, суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб підтвердив ураження заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів окупантів12.11.25, 11:16 • 2792 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Новогродівка
Мирноград
Чернігівська область
Костянтинівка