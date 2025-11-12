На Покровському напрямку відбили 48 атак, ворог активний на Лиманському - Генштаб

124 бої сталося на фронті з початку поточної доби, ворог з найбільшою кількістю атак тисне на Покровському напрямку, також активнішим противник сьогодні був на Лиманському напрямку, повідомили у зведення на 16 годину 12 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян - повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали райони населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Кучерівка, Біла Береза, Бобилівка, Гута-Студенецька Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 114 обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Сил оборони здійснюють пошуково-ударні дії на визначених ділянках, мають успіх.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районі Вовчанська та у бік Дворічанського й Григорівки. Три ворожих атаки тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають три боєзіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази намагався просунутися до позицій наших захисників у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. Чотирнадцять боєзіткнень на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Дронівки, Серебрянки та Виїмки. Один бій досі тримає.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Сили оборони зупинили 13 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка. Ще три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські війська 52 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 48 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода. Ще одна ворожа атака триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Зеленого Гаю. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Приморського та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків, як зазначається, суттєвих змін в обстановці не відбулося.

